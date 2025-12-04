Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a dos mujeres y dos hombres en Bell-lloc d'Urgell, acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Durante la operación policial, que ha avanzado hoy SEGRE , se han intervenido 41,60 gramos de cocaína, 30,90 gramos de hachís, 11,70 gramos de marihuana y 2.180 euros en metálico, desarticulando así un importante punto de distribución de estupefacientes en la comarca.

La investigación se inició a finales de octubre, cuando los Mossos detectaron la actividad de un clan familiar que presuntamente distribuía varias sustancias estupefacientes desde su domicilio a Bell-lloc d'Urgell. Según fuentes policiales, los miembros de la familia tenían roles específicos en la organización criminal y suministraban principalmente cocaína, hachís y marihuana a consumidores habituales de la comarca del Pla d'Urgell.

Los agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Mollerussa han llevado a cabo nueve dispositivos de seguimiento desde octubre pasado, constatando que los sospechosos realizaban una media de diez transacciones diarias en su domicilio. La investigación ha sido especialmente compleja porque dos de los detenidos, que ya contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública, tomaban medidas de seguridad para dificultar la acción policial.

Detalles de la operación policial

La entrada y cacheo se efectuó finalmente el martes pasado en el domicilio de los sospechosos, situado en la plaza de la Font de Bell-lloc. Además de las sustancias estupefacientes y el dinero en efectivo, los agentes intervinieron una pistola detonadora y varias herramientas para preparar las dosis destinadas al autoconsumo, como dos básculas de precisión y varios utensilios para manipular la droga.

Los cuatro detenidos tienen edades comprendidas entre los 20 y los 51 años, y forman parte de una misma unidad familiar. Dos de ellos tenían antecedentes policiales previos, hecho que complicó la tarea de los investigadores durante los meses de seguimiento. Los cuatro han pasado este jueves a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. Con estas detenciones se ha desmantelado un importante punto de venta de droga del Pla d'Urgell.