El Parlament exige más fondos públicos para salvar la modernización del Canal d’Urgell

El Parlament aprobó ayer una moción que exige más fondos públicos para modernizar el Canal d'Urgell y “facilitar al máximo las adhesiones” de regantes. El debate parlamentario del texto, presentado por ERC y con enmiendas del PSC y Junts, tuvo lugar cuando tres de las cuatro colectividades de regantes que han votado hasta ahora la modernización se han pronunciado en contra: las de Els Alamús, Térmens y Mollerussa la han rechazado, mientras que la de Les Borges Blanques la aprobó con una muy baja participación. La mayoría de grupos políticos recordaron este hecho en sus intervenciones.

La moción aprobada reclama la firma del convenio entre la Generalitat y el Gobierno de España para “concretar el calendario de ejecución y el traspaso de la financiación íntegra por parte del Estado”. Pide que las aportaciones estatales “no sean retornables” y “reforzar las ayudas para amueblar fincas, tanto a agricultores profesionales como a no profesionales, incluyendo a los jubilados con tierras arrendadas”. Asimismo, propone “nuevas líneas de apoyo y elevar el umbral de las ayudas existentes”.

La diputada de ERC por Lleida Montse Bergés afirmó que la viabilidad de modernizar el Canal d’Urgell “depende de cómo se plantee y se ejecute”, algo que pasa por “explorar nuevas fórmulas de ayudas y financiación”. Reclamó una mayor transferencia de recursos del Estado a la Generalitat para la red principal con el fin de evitar este coste a los agricultores. En este punto instó a Junts a defender esta reivindicación en el Congreso. “ERC ya lo hace”, dijo.

El diputado de Junts por Lleida Ignasi Prat, reclamó un “frente común” para exigir al Estado “la financiación íntegra de la modernización, con fondos de la UE o sin ellos”. “Con el importe de la inversión que no se ejecuta en Catalunya durante dos años bastaría”, añadió.

El diputado socialista por Lleida Manel Ezquerra recalcó la necesidad de modernizar el riego en un escenario de cambio climático, con menor aportación de lluvias y sequías recurrentes. Aludió a las votaciones en contra e hizo un llamamiento a los agricultores: “Modernizar marca un antes y un después, es el futuro y el progreso”, dijo.

Los grupos de PP, Vox y Aliança Catalana destacaron la incertidumbre para los agricultores sobre los beneficios que pueda suponer la elevada inversión necesaria para modernizar el riego y amueblar las fincas. Por su parte, CUP y Comuns reclamaron que el ahorro de agua que suponga la modernización no se emplee para aumentar las superficies de riego, sino para asegurar las producciones ante futuros episodios de sequía. La moción se votó por puntos y todos se aprobaron, pero ninguno por unanimidad.

La exigencia de que las aportaciones del Estado no sean retornables tuvo votos en contra de Vox y abstenciones de la CUP y el PSC. Este último argumentó que debe pactarse en Madrid. Vox votó en contra del punto que instaba a poner en marcha un registro de tierras en desuso para facilitar su puesta en cultivo. La propuesta de que el ahorro de agua que se produzca tras la modernización se gestione desde Catalunya recibió votos en contra de Vox mientras que, Junts, PP, Comuns y CUP se abstuvieron.