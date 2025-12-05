Tras casi dos años de espera, una vecina de Cervera cobra por fin su pensión de viudedad: “el final ya es feliz”

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Manuela Regueiro, vecina de Cervera de 84 años, ha recibido finalmente todos los atrasos correspondientes a la pensión mínima de viudedad, unos 17.000 euros, que fueron ingresados en su cuenta el pasado 5 de diciembre tras 21 meses de espera. Además, está previsto que el próximo 24 de diciembre perciba la mensualidad ordinaria, unos 800 euros.

Su hija, Imma Closa, relató emocionada que "la sorpresa fue total" al revisar la libreta del banco: “Fui a ver lo que había cobrado mi marido y también abrí la cuenta con la que estoy con mi madre y flipé ya que no nos lo esperábamos, al menos hasta finales de mes”.

Closa añadió que “estamos muy contentos”. “Llamé enseguida a mi madre, que se emocionó muchísimo, y después a toda la familia, a José Crespín, subdelegado del gobierno en Lleida y también envié un mensaje de agradecimiento al alcalde de Cervera, Jan Pomés, porque nos han ayudado mucho”, comentó.

Tras todo este infierno, la hija de Regueiro indica que “ahora que ya hemos cobrado, queremos olvidarnos de todo. Por fin podemos decir que vemos la luz al final del túnel y que el final ya es feliz”.

La difusión del caso en los medios de comunicación fue determinante para resolver la situación. Tras hacerse público en RAC1 y después en SEGRE y Lleida TV, entre otros, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aceleró la tramitación, que había permanecido bloqueada durante casi dos años por errores administrativos.

Después de veinte meses de espera por el certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil, el documento llegó finalmente a mediados de noviembre, lo que permitió iniciar el proceso definitivo para conceder la pensión.

Manuela, originaria de A Coruña, enviudó el 19 de marzo de 2024. Había vivido en Suiza junto a su marido, Ramón, natural de Bellmunt, con quien se casó en 1965 y tuvo su primer hijo. En 1967 la familia se trasladó a Cervera, donde nacieron sus otros dos hijos. Regueiro trabajó durante años limpiando casas, pero nunca cotizó a la Seguridad Social, por lo que no percibe pensión de jubilación y dependía del apoyo de sus hijos.