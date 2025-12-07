Un grupo de esquiadores en un remonte de Baqueira Beret con máquinas pisanieves al fondo. - EDGAR ALDANA

El precio del forfet en las estaciones de esquí del Pirineo leridano ha experimentado un aumento significativo en los últimos 15 años, que en muchos casos supera la evolución del IPC, con un acumulado del 40% en este periodo. En Baqueir Beret, el precio por día ha pasado de 44 euros en 2009 a aproximadamente 71,5 euros en 2025, un incremento del 62,5%. En Boí Taüll (50 €) la subida es del 42,86%, en Espot Esquí (41 €) del 17,14%, en Port Ainé (44 €) del 25,71%, y en Port del Comte (44 €) del 37,5%. Tot Nòrdic (17€) ha registrado la mayor subida, un 78,95%.

Joaquim Alsina, presidente de la Associació Catalana d’Estacions de Muntanya, atribuye estas subidas a las “brutales” inversiones necesarias para mantener las estaciones al día, y alerta de un monopolio que dominan “un par” de empresas fabricantes de telesillas, máquinas de nieve y quitanieves. Estas concentran el 80% del mercado, lo que encarece los costes. Según Alsina, solo quedan cuatro o cinco estaciones privadas en España, y sin apoyo financiero público el sector tendría graves dificultades para sobrevivir. “Las inversiones públicas no sólo sostienen las estaciones, sino que mantienen la economía local con actividades como tiendas, restaurantes y hoteles”, apunta.

A pesar de las subidas, Alsina destaca que esquiar en el Pirineo catalán sigue siendo más asequible que en los Alpes franceses o suizos, donde los precios son el doble o más. “Estaciones de dimensiones parecidas a Baqueira Beret, la doblan prácticamente en cuanto al precio del forfet, mientras que hace 30 años eran muy parecidos”, dijo. Por otra parte, para fomentar el relevo generacional en el esquí, propone ampliar el programa Esport Blanc Escolar a todos los centros educativos de Catalunya, enfrentándose así a una competencia de ocio cada vez más variada y abundante, para asegurar la continuidad y la afición por este deporte.

Renovación en un telesilla y mejoras en sostenibilidad

Port del Comte reafirma su compromiso con la sostenibilidad, mejorando sus sistemas de producción de nieve con tecnología que reduce consumo energético y emisiones. Esta temporada ha renovado completamente el cable del telesilla del Sucre. Se ha sembrado vegetación y construido taludes para mejorar la fijación de la nieve, junto con drenajes que aprovechan el agua de deshielo y lluvia. Más de 725 metros de paravientos se han instalado para optimizar la acumulación natural de nieve, y también trabaja en limpiar de piedras las pistas.

Mejoras en innivación y app para esquiadores

Baqueira Beret estrena cinco nuevas pistas azules que amplían su dominio a 173 km esquiables, ideales para esquiadores de nivel intermedio. La estación mejora la producción de nieve instalando 14 nuevos cañones eficientes y más sostenibles y optimiza la seguridad y el grosor de la nieve. La restauración renueva establecimientos como La Perdiu Blanca y el Moët Winter Lounge. Además, estrena una novedosa Ski Track App que permite registrar descensos, planificar rutas en 3D y compartir ubicación en tiempo real.

Más de 160 kilómetros de pistas de esquí nórdico

Tot Nòrdic, la marca que reúne las estaciones de esquí nórdico en Lleida, afronta la temporada con una extensa oferta de 160 km de pistas y 112 km de itinerarios para raquetas de nieve. Año tras año, las estaciones de Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tavascan, Tuixent – La Vansa y Virós Vallferrera invierten en renovar sus instalaciones y con un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental. Gracias a fondos europeos Next Generation han instalado nuevas calderas de biomasa y cargadores para vehículos.

Tendrá Copa del Mundo y abre la tirolina en invierno

Boí Taüll es la estación con la cota más alta del Pirineo catalán, a 2.751 metros. Destaca por su excelente nieve y amplia oferta deportiva y cultural. Esta temporada estrena nuevas webcams para monitorizar la nieve en tiempo real y mejora su sistema de producción de nieve para optimizar el consumo energético. Continúa la tercera fase del asfaltado de sus aparcamientos y refuerza la seguridad con nuevas estructuras de contención, además de estrenar la tirolina en invierno. La estación será sede de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña.

Tavascan, sin telesilla esta temporada pero confía en poder reabrirlo la próxima

La estación de Tavascan, la última de titularidad municipal de todo el Pirineo, afronta el invierno sin su telesilla, pero garantiza la apertura de sus pistas de esquí nórdico y otros servicios gracias a una subvención de 507.000 euros de la Generalitat. El motivo es que no ha podido llevar a cabo la revisión reglamentaria del remonte por falta de presupuesto, aunque está ya gestionándola con el fin de poder retomar la actividad con todas las garantías en las próximas temporadas. La Generalitat plantea traspasar la estación a manos de Ferrocarrils de la Generalitat, titular de otras estaciones de montaña leridanas como son Espot Esquí, Boí Taüll y Port Ainé. Por ello, ha encargado a la empresa pública un plan para asumir la gestión y explotación de la instalación, que pasa por un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Lladorre.

Renueva restaurante y mejora accesos

Port Ainé estrena un restaurante renovado en la cota 2.100 pensado para ofrecer servicio ágil y cómodo a pie de pista durante la temporada. La terraza exterior también se ha remodelado, mejorando accesos y pavimento. Se ha instalado una cámara web panorámica 360° que ofrece vistas emblemáticas de la estación y alrededores. Mejoras en el hotel y en la carretera mejoran la experiencia del visitante. Paralelamente, se han renovado los cañones de nieve con equipos más eficientes para una producción sostenible y optimizada.

Más eficiencia energética y señalización en las pistas

Espot Esquí ha hecho un avance en materia de sostenibilidad con la primera planta fotovoltaica flotante en una estación de esquí en España. Este novedoso sistema reduce la evaporación del agua embalsada y mejora la eficiencia energética al generar electricidad con 416 paneles solares. Se ha desplegado una nueva cámara web panorámica en Cap del Bosc y se han mejorado señales en pistas para facilitar la orientación y seguridad. Los cañones de nieve se han renovado con modelos avanzados, más eficientes y respetuosos con el entorno.