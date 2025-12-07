Nuevo batacazo a modernizar el Urgell con casi un 83% de votos contrarios en La Fuliola

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ‘no’ se impuso rotundamente ayer en la votación de la colectividad número 2 del canal d’Urgell en la consulta sobre la propuesta de modernización del sistema de riego. Un 82,7% de los votos emitidos fueron contrarios al proyecto, mientras que un 15,9% le dieron su apoyo. En total, se emitieron 1.471 votos de los que 1.217 fueron no, 235, sí y hubo 15 votos nulos y 4 en blanco. Esta es la cuarta colectividad que se postula en contra de este proyecto después de la de Els Alamús, que votó no el 24 de noviembre; la de Térmens, el 28, y la de Mollerussa, el pasado martes, 2. Solo Les Borges Blanques dio el sí pero con una ínfima participación. De casi 350 partícipes con derecho a voto, solo 47 acudieron a las urnas, un 13,4% del censo. El sí se impuso con 50 votos frente a 43 no. En total, son los propietarios de 15.500 ha de las 70.000 del regadío, un 21,4%, los que hasta ahora se han mostrado contrarios a la reconversión tal como está planteada (ver claves). Hoy votará la colectividad de Artesa de Lleida con una extnsión de 5.400 ha.

El presidente de la colectividad número 2 de La Fuliola, Ramon Llavall, destacó que el resultado de la votación demuestra que “con estas condiciones, la gente no está dispuesta a embargarse porque el amueblamiento de las fincas es muy caro y es muy difícil de asumir en los tiempos actuales”. Llavall afirmó que “es muy complicado” y añadió que “la administración tiene que poner algo más” de su parte.

En referencia a la votación, Llavall explicó que “no habíamos hecho ninguna de esta envergadura antes y, a pesar de que hay mucha gente mayor y personas que viven fuera, la participación ha estado bien” .

La colectividad de La Fuliola es la que tiene más hectáreas en superficie regable, un total de 6.950, distribuidas entre los municipios de Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega, Tornabous, Barbens, La Fuliola, Castellserà, Penelles, Anglesola e Ivars d’Urgell. Se da la circunstancia de que el presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros (que defiende la modernización pero pide más fondos), pertenece a esta colectividad.

Las votaciones se celebraron en el polideportivo de la localidad durante toda la mañana, de 10 a 13 horas, y se habilitaron un total de 11 mesas con urnas según la demarcación. En la mesa de Santa Maria de Montmagastrell hubo casi un empate con 44 a favor de modernizar y 46 en contra, mientras que en el resto se impuso con claridad el no.