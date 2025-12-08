Coloridas mandalas decoran las calles

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La asociación de mujeres Talaia de Ciutadilla, junto a un equipo de voluntarios y con el apoyo del ayuntamiento, ha revolucionado, un año más, las calles de este municipio del Urgell con una espectacular decoración navideña realizada completamente con materiales sostenibles. Durante tres intensos meses de otoño, estas mujeres han tejido en ganchillo y con manos expertas un total de 220 mandalas grandes y 90 pequeñas, culminando el pasado sábado con la puesta en escena de la nueva decoración en las diferentes calles del pueblo. La instalación contó con el apoyo del consistorio. El alcalde, Òscar Martínez, agradeció la iniciativa de la entidad que ha contribuido a llenar Ciutadilla de color para las fiestas de Navidad.

La decoración con mandalas llega un año después de que la entidad crease un imponente árbol de Navidad de ganchillo, dedicado a La Marató de TV3. De 4,5 metros, contaba con 23.000 metros de lana, formando 1.120 hojas, 70 estrellas y 30 pompones. El árbol de Navidad tuvo mucho éxito.