Gobierno y oposición, a la greña por listas de espera y falta de maestros

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Ser operado en Traumatología requiere en Fraga una espera de casi medio año (178 días) y ser intervenido por el oculista se atrasa casi tres meses (83 días), en el primer caso con un aumento de 150 días frente a los registros de agosto de 2023, cuando se hizo cargo del sistema sanitario el equipo actual del consejero José Luis Bancalero.

Las cosas tampoco evolucionan hacia la excelencia en la enseñanza, donde los centros fragatinos de primaria y secundaria llevan dos años con un recorte de jornadas de profesores equivalente a diez empleos.

Ese deterioro de los servicios públicos ha abierto un debate político en la capital del Baix Cinca, donde el PSOE acusa al equipo de gobierno municipal, del PP, de inacción.

“Las demoras en el centro de especialidades son las más altas de los últimos años, y se han suprimido horas de biblioteca y apoyos escolares en varios centros escolares”, señala Sonia Labrador, secretaria de los socialists fragatinos, quien considera “muy llamativo que el alcalde no muestre en estos asuntos la beligerancia a la que nos tiene acostumbrados cuando se trata de reclamar al gobierno central”.

“Resulta injustificable el silencio del alcalde ante la desoladora situación de los servicios públicos en Fraga. El Gobierno de Azcón está acabando con ellos y Gramún sigue sin posicionarse con quienes sufren a diario el desmantelamiento sanitario o de la educación pública”, añade.

“Cuando se trata de materias en las que no tenemos competencias, no nos queda otra que estar al lado de nuestros vecinos y reclamar los recursos y los servicios que nos corresponden”, indican fuentes del equipo de gobierno municipal, que sostienen que están efectuando gestiones que van dado frutos.

“Gracias a este trabajo de reivindicar, hace unos días hemos tenido la buena noticia de que por fin se implanta el sistema de triajes (derivación a Primaria o especialista) en Fraga, una reivindicación que se perseguía desde que abrió el Centro Sanitario Bajo/Baix Cinca hace dos décadas”, anotan.

En el ámbito educativo, a la merma efectiva de diez puestos de profesor y la pérdida de la categoría de subsede de la selectividad se le añaden otras carencias. “Se han suprimido horas de biblioteca y apoyos escolares en varios centros escolares porque el Gobierno de Aragón recortó su aportación al Plan Corresponsables y al alcalde tampoco parece importarle”, sostiene Labrador.

“Vamos a estar al lado de los centros educativos fragatinos. Este mes de noviembre, junto a las directoras de los institutos, hemos vuelto a insistir en la necesidad de revertir la decisión de suprimir la subsede”, indican desde el equipo de gobierno.

Tamarit pide FP superior de Logística y de Mecanizado

El ayuntamiento de Tamarit de Llitera, el IES local y la Asociación de Empresarios de la Llitera reclaman implantar en ese centro el próximo curso un grado medio o superior en Logística, uno superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica como FP Dual Intensiva, cuya parte práctica se desarrollaría en la empresa AMES y que completaría la formación que ya ofrece el grado medio de Mecanizado, y otro ciclo, este básico, en Gestión Administrativa. Las tres entidades, que cuentan con el apoyo de varias empresas locales, llaman la atención sobre la ausencia de “una oferta educativa reglada en el ámbito de la logística que permita formar profesionales cualificados para cubrir la creciente demanda del sector”, que se concentra en la “destacada presencia de empresas del sector logístico, industrial y de transporte” en la comarca y el impulso en ella de zonas industriales y nuevas plataformas logísticas. “Esta formación es clave para mejorar la inserción laboral de los jóvenes, reforzar el arraigo en el territorio y responder a las necesidades de cualificación técnica de las empresas”, añaden.