El ‘banco malo’ entregará 930 viviendas en Lleida a la empresa estatal Casa 47

La Sareb o banco malo entregará un parque de 930 viviendas en 36 municipios de la demarcación de Lleida a Casa 47, la nueva empresa estatal creada por el Gobierno central para tirar a la baja de los precios del alquiler.

Según explicaron fuentes de la Sareb, ese proceso de traspaso de viviendas, ya activado, se prolongará varios meses, hasta que acaben cambiando de mano todas las que cumplen los requisitos marcados por el Gobierno: ser habitables o requerir obras de poca entidad para serlo.

Más de un tercio de esas viviendas se ubican en la capital, donde el cartapacio incluye el traspaso de 380 viviendas.

Y más de la mitad del paquete se concentra en el Segrià, comarca en la que destacan las 109 viviendas de Alcoletge, las 73 de Alcarràs, las 36 de Rosselló y las 33 de Alpicat. Se trata de los mayores grupos locales de casas y pisos que pasarán del banco malo a la empresa estatal, con permiso de los de Tàrrega (54), Les Borges Blanques (49), Mollerussa (45) y Bellpuig (33).

Por debajo de esos municipios, el traspaso de inmuebles para sacarlos al mercado del alquiler únicamente supera la decena en Golmés (15), Aitona (12) y Torrefarrera (11), con Alguaire y Les Valls de Valira justo en diez.

Llama la atención la escasa presencia que tiene en ese censo el Pirineo, donde el encarecimiento del alquiler ofrece un ritmo más acelerado incluso que en el llano. Sin embargo, y por una mera cuestión de disponibilidad material, todo apunta a que en la montaña los efectos de Casa 47 en los precios de los arriendos serán ténues, ya que solo dispondrá de pisos, además de en Les Valls de Valira, en cinco municipios: La Seu d’Urgell (17), La Pobla de Segur (3), Les Valls d’Aguilar (2), Vielha (1) y Sarroca de Bellera (1).

Una vez concluya el proceso de traspaso, y sin incluir las transacciones con otros operadores que pueda ir cerrando, la cartera inmobiliaria del banco malo en Lleida quedará reducida a 82 viviendas de las 1.012 que posee en la actualidad.

A ese bloque de activos se suman 638 unidades de bienes inmobiliarios anejos, como trasteros y plazas de aparcamiento, y 520 unidades de obra en curso. La cartera inmobiliaria se completa con 221 solares y 39 locales comerciales y de uso terciario. Las propiedades de este tipo no han entrado en las operaciones que ha puesto en marcha Casa 47, entidad que toma el relevo del Sepes (Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo) como agente estatal en este área.

El objetivo declarado del Gobierno central consiste en asumir la gestión de 40.000 viviendas procedentes del banco malo y en operar para construir hasta 55.000, en algunos casos con el impulso de nuevos barrios en ciudades como València, Ibiza o Sevilla.

Las casas se pondrán en el mercado del alquiler residencial para tratar de frenar su encarecimiento y, de ser posible, tirar a la baja de los precios. En la demarcación de Lleida se han firmado en el último decenio entre 5.597 y 7.259 contratos de alquiler residencial por ejercicio, con una media de 6.482.

La empresa, que pretende “reorientar el modelo de vivienda en nuestro país hacia el derecho por encima del negocio”, tiene previsto gestionar contratos de alquiler de hasta 75 años de duración en algunos casos.

El arriendo se consolida por encima de 500 euros al mes

El alquiler medio se ha consolidado en la demarcación de Lleida por encima de los 500 euros mensuales, de manera ajustada en Ponent, con un registro de 502 € por piso para los contratos firmados el año pasado y en la primera mitad de este, y de forma holgada en el Pirineo, donde ya se sitúa en 558 y donde Casa 47 apenas posee activos.