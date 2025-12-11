Iniciativa para buscar relevos en las tiendas y evitar cierres por jubilación

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Les Borges Blanques quiere potenciar el comercio local y evitar el cierre de negocios. El consistorio impulsa un proyecto para reactivar el sector facilitando el relevo cuando haya jubilaciones que abocan a cerrar tiendas, explicó el alcalde, Josep Ramon Farran. Junto con la Agrupació de Comerciants, ha llevado a cabo una visita a Solsona para comprobar in situ cómo ha reactivado la capital del Solsonès su comercio. La iniacitiva se enmarca dentro de “Reactivem el comerç de Les Borges. Professionalització i enfortiment del comerç local”, financiada con una ayuda de la Diputación para organizar sesiones de trabajo.

Además de evitar el cierre de tiendas, se quiere avanzar en la profesionalización y en captar a nuevos asociados y establecimientos. Una de las directrices es promocionar el producto local. En el viaje a Solsona, algunos miembros de la entidad comercial y del ayuntamiento pudieron conocer de primera mano el modelo asociativo, las técnicas de fidelización y el calendario anual de campañas de promoción de la Unió de Botiguers de Solsona (Ubic), así como el modelo de gestión de la Agència de Desenvolupament Local Solsona-Cardona, donde el comercio es uno de los ejes principales. Las claves del comercio de Solsona que Les Borges pretende adaptar son mejorar la gestión de locales vacíos y la rotulación, aprovechar la celebración del mercado semanal, la promoción online, la promoción del relevo generacional y la formación y primar la humanización. Se hará un estudio de mercado para hacer una diagnosis relacionada con la movilidad y la vivienda. También la integración en una comunidad energética para racionalizar los gastos de luz puede ser decisiva. Otro factor clave es la mejora del precio de alquileres. “Se trata de frenar la marcha atrás que se observa en los últimos años tomando medidas que hagan atractivo abrir un negocio”, dijo el alcalde.

Un estudio del consell de 2024 sobre el estado del pequeño comercio en la comarca revela la pérdida constante de servicios en los diferentes municipios, especialmente en los más rurales y alejados. Constata que algunos negocios han cerrado o están a punto de cerrar por falta de relevo generacional o de traspaso al no encontrar nuevos emprendedores y los pocos negocios abiertos tienen serios problemas para ser viables económicamente. El consell prevé un plan de apoyo personalizado para favorecer la pervivencia. En Les Borges hay 71 negocios, 27 en Juneda y 21 en Arbeca. En La Granadella 9, en L’Albi 8, en Castelldans 7 y en Juncosa 6, mientras que en El Soleràs, Puiggròs, La Pobla de Cérvoles, El Vilosell, Granyena, Tarrés y La Floresta uno.