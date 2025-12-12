‘No’ ajustado en Juneda al plan para modernizar el Canal d’Urgell

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La colectividad de regantes número 17, con sede en Juneda y parcelas en este municipio, Les Borges Blanques, Torregrossa, Castelldans y Puigverd, votó ayer en contra del proyecto para modernizar el Canal d’Urgell. El escrutinio fue muy ajustado: 188 votos a favor y 223 en contra, con un total de 172 participantes. El peso de cada voto se calculó según las hectáreas afectadas por el proyecto en esta colectividad, que suman unas 4.350.

Jaume Gelonch, presidente de la colectividad, elogió el “ambiente cordial”, aunque lamentó la “inconcreción del proyecto, que genera dudas”. Apuntó que el ‘sí’ fue más fuerte entre regantes de Les Borges Blanques y Castelldans, ya modernizados vía Segarra-Garrigues, mientras que en Juneda predominó el rechazo. Esta es la séptima de ocho colectividades que rechazan la propuesta, aunque la de Juneda destaca por su estrecha diferencia. La próxima votación está prevista este domingo en Linyola (colectividad 5). El Govern y la Comunitat General de Regants acordaron el miércoles aplazar la asamblea general extraordinaria al menos hasta febrero, una decisión que deberá ratificarse la próxima semana.