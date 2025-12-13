Familias y negocios de Balaguer ya consumen gas procedente de purines

Los camiones del ‘gasoducto virtual’ llevan biometano de la planta de Vallfogona a la red de Balaguer. - NEDGIA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Balaguer se ha convertido en el primer municipio de Lleida cuya red urbana de distribución de gas recibe aportaciones directas de una planta de producción de biometano.

Este gas, cuya riqueza en metano supera el 90%, se obtiene a partir de biogás fabricado con purines, al que previamente, mediante procesos químicos, se le extrae el CO2 que originariamente incluye. Después se le somete a un segundo proceso, conocido como regasificación, para alinear sus parámetros con los del gas natural que circula por las redes de consumo.

Ese combustible, procedente de la planta vinculada a la granja de vacuno La Carbona que gestiona el grupo británico Cycle 0 en Vallfogona de Balaguer y canalizadas por la distribuidora Nedgia, del grupo Naturgy, han empezado a ser consumidas por los usuarios de gas ciudad de la capital de la Noguera.

El ayuntamiento de Balaguer dio hace ya más de un año el visto bueno ambiental a la construcción del “punto de recepción, descompresión e inyección de biometano a la red de distribución de gas natural”. Y, paralelamente, la Generalitat dio el suyo a las obras que Nedgia debía realizar en su red para materializar su conexión con el punto de inyección de biometano de Cycle 0.

El transporte se realiza mediante lo que se denomina un gasoducto virtual, en el que el biometano se carga en bombonas que son transportadas en camiones desde a planta de producción de biogás y de biometano vinculada a la granja hasta el punto de conexión con la red de Nedgia que suministra gas a los clientes urbanos de Balaguer.

El sistema permite inyectar a la red de la capital de la Noguera biometano procedente de otras plantas de producción de Cycle 0. Fuentes de Naturgy explicaron que las previsiones de las dos empresas apuntan a canalizar por esa vía la energía equivalente a GWh (gigavatios hora, millones de kilovatios hora) de ese combustible, un volumen suficiente para cubrir el consumo de más de 14.000 hogares medios.

Cycle 0, con sede en Londres, es la filial de inversiones en los sectores industril y energético el fondo Ara Partners, que gestiona actuivos por valor de más de 6.000 millones de euros. Nedgia, por su parte, es la filial de distribución de gas de Naturgy y opera en 1.200 municipios.

Varias plantas de Lleida ya vierten su producción a gasoductos

Algunas plantas de biogás de Lleida han comenzado a verter su producción a los gasoductos que gestiona Naturgy, la principal empresa gasista del Estado. La primera de ellas fue la vinculada a la granja de porcino de Porga Porcs de Vila-sana, con capacidad para abastecer de biometano a 2.354 viviendas, el equivalente a 12 GWh (gigavatios hora, millones de kilovatios hora). La planta de biogás de la explotación de ganado vacuno Torre de Santamaría, en Vallfogona de Balaguer, también se conecta con un gasoducto del grupo. Esta tiene capacidad para producir 30 GWh anuales de de biometano, suficiente para abastecer a 5.885 hogares. Entre las dos, según explicaron fuentes de Naturgy, evitan la emisión a la atmósfera de 7.644 toneladas de gases de efecto invernadero. El gasoducto virtual de Balaguer evitaría el lanzamiento de otras 7.280 toneladas.