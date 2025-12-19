Un cura, acusado de estafar a un anciano de una residencia y dejarlo en números rojos: el juez pide una fianza de más de 35 mil euros

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tremp que ha dictado la apertura de juicio oral contra el sacerdote acusado de estafar a un anciano ya fallecido en La Pobla de Segur, como avanzó SEGRE, ha solicitado que preste una fianza de 35.200 euros “para asegurar las responsabilidades civiles que puedan imponérsele”. Cabe recordar que la Fiscalía acusa a J.E.A.P., de 61 años, de estafar un total de 21.700 euros a un usuario de la Residència Nostra Senyora de Ribera de La Pobla de Segur entre los años 2021 y 2023 (ver desglose). El procesado actualmente ejerce en municipios del Pla d’Urgell y la Noguera.

Por su parte, la heredera del denunciante, que ejerce la acusación particular y está representada por el abogado Eduard Arrià, hace una petición de cuatro años y medio de prisión por los delitos de estafa y hurto. Además, eleva la cantidad supuestamente estafada a 26.400 euros. Aparte de las penas de cárcel, el Ministerio Público solicita una multa de 4.320 euros, mientras que la acusación particular también pide este castigo pero eleva la cantidad a 7.200 euros y que el obispado de Urgell responda como responsable civil subsidiario. La Fiscalía, tras la investigación del caso por parte del juzgado de Tremp, considera que el acusado “se aprovechó de la relación de confianza con la víctima por su condición de párroco y, guiado por el propósito de obtener un beneficio ilícito, durante los años 2021, 2022 y 2023 realizó reintegros de la cuenta bancaria de la víctima por un importe de 21.700 euros”.

Reintegros de hasta 4.500 euros

Por su parte, la acusación particular considera que el sacerdote se apropió de 26.400 euros “aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima”, con un total de 50 reintegros de cantidades que iban de los 100 hasta los 4.500 euros en La Pobla, pero también en Lleida y Barcelona.