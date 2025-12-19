Entrega de los premios del concurso de dibujos y ‘nadales’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consell del Solsonès ha celebrado esta semana la entrega de premios del concurso de dibujos y nadales, que este año llega a su 35 edición con la participación de 451 trabajos procedentes de 12 centros educativos de la comarca. En la categoría de dibujos fureon premiados alumnos desde I3 a segundo de Primaria, mientras que en la categoría de las nadales, el primer premio fue para los alumnos de tercero y cuarto de Primaria hasta los del centro de Adultos.