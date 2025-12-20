Lluvia de millones: cinco municipios de Lleida recibirán 44 MEUR para transformar barrios degradados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida, Torrelameu, La Pobla de Segur, La Seu d’Urgell y Solsona recibirán 44 millones de euros del Pla de Barris para mejorar sus centros históricos, no solo urbanísticamente, también para impulsar la transición ecológica o la acción sociocomunitaria. Mientras, Balaguer, Tremp y Les Borges Blanques han quedado excluidos de las ayudas.

Cinco municipios de Lleida han sido seleccionados en la primera convocatoria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat para financiar proyectos de regeneración urbana, con un total de 44 millones de euros en subvenciones. Lleida ciudad lidera el ranking con 12,5 millones, seguida de La Pobla de Segur (9,3 millones), La Seu d'Urgell (8,6 millones), Solsona (8,6 millones) y Torrelameu (4,8 millones). Estos fondos beneficiarán directamente a 15.267 residentes en áreas prioritarias, primando intervenciones en los centros históricos y entornos más degradados.

El plan, impulsado por el gobierno del PSC de Salvador Illa, ha ampliado su presupuesto inicial hasta los 232,7 millones para 20 municipios catalanes. No obstante, otros seis municipios leridanos: Balaguer, Tremp, Arbeca, Les Borges Blanques, La Granadella y Ponts han quedado fuera de esta convocatoria pese a haber presentado proyectos ambiciosos.

Destaca la desproporción per cápita de los diferentes beneficiados, ya que Torrelameu, con solo 799 habitantes, recibe unos 6.120 euros por habitante, frente a los 86 euros en Lleida con 144.878 vecinos, gracias a reglas que financian hasta el 75% del proyecto en pueblos de menos de 5.000 habitantes frente al 50% en grandes ciudades. Se da la circunstancia de que dos de los beneficiarios están gobernados por el PSC (Lleida y La Seu) y los otros 3 por ERC, mientras que han quedado fuera dos capitales gobernadas por el PSC como Balaguer y Tremp.

El alcalde de La Pobla, Marc Baró (ERC), apuntó que “el municipio ha avanzado 25 años de golpe, hacía mucha falta”. En contraste, la alcaldesa de Balaguer, Lorena González , lamentó la exclusión de su proyecto, de 12,5 millones. “Hoy es un día triste y no entendemos por qué no hemos sido seleccionados”. Insistió en que el plan para el centro histórico “sigue vivo” y optarán a la segunda convocatoria junto a Tremp y el resto de municipios excluidos.

En cuanto al calendario, los ayuntamientos tienen 12 días hábiles para aceptar la subvención, y la resolución definitiva se prevé para mediados de enero.

La Seu lo ve “una oportunidad histórica”

El ayuntamiento de La Seu, que recibirá 8,6 millones, valoró como una “oportunidad histórica” su inclusión dentro de las ayudas. Destacan planes para rehabilitar viviendas del centro histórico; la modernización de comercios; delegaciones del Govern; la transformación de la plaza Catalunya, Sant Ot y la avenida Pau Claris y la rehabilitación de Les Monges y el centro El Passeig. El delegado de Territorio en el Pirineo, Jordi Mas, animó a otros ayuntamientos a presentar “planes potentes” para próximas ediciones.

Rehabilitar vivienda y reducir pisos vacíos

Solsona recibirá 8,6 millones para actuar en la plaza del Camp, el puente del río Negre, la zona de parking de Les Moreres y la ribera y el Passatge Guitart. La inversión más importante, con 4,5 millones, se destina a rehabilitar vivienda y rebajar la actual cifra de 230 pisos vacíos. “Es una oportunidad para relanzar el centro”, indicó la edil Pilar Viladrich.

Piscina climatizada y suelo industrial

El proyecto de La Pobla, con una subvención de 9,3 millones, contempla 23 actuaciones, entre las que destaca una piscina climatizada; una sala polivalente y desencallar una área de 8.000 m2 de suelo industrial, explicó el alcalde, Marc Baró

Torrelameu proyecta su transformación

El alcalde, Carles Comes, dijo que supondrá la transformación del municipio. “Avanzamos de golpe lo que haríamos en 16 años” y agradeció la implicación de todo el ayuntamiento.