El robo de cable paraliza los trenes de la línea de la costa durante media mañana

El robo de cable de cobre de la línea de tren de Lleida a Barcelona por la costa (R-14 y R-15) causó desde madrugada del lunes al martes y durante parte de la mañana de ayer una incidencia en la infraestructura de la línea ferroviaria que obligó a interrumpir la circulación de los trenes y a trasladar a los viajeros en autocar entre la estación de Les Borges Blanques y la de la Plana Picamoixons.

La incidencia se detectó poco antes de la una de la madrugada, aunque solo afectó a la circulación de trenes durante la mañana, ya que por la noche no hay trayectos en este tramo.

La interrupción afectó a las líneas R13 y R14, de Lleida a Barcelona por Valls y Reus, respectivamente.

Fuentes del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) señalaron que la incidencia se resolvió cerca de las 10 de la mañana, por lo que afectó a unos cuatro trayectos, dos por sentido. Hacia las 11 se recuperó el primero de los trayectos siguientes con normalidad.

Esta incidencia se produce 24 horas después de que una avería en un tren en Cervera dejara tiradas a decenas de personas durante más de una hora en la estación de la Segarra. La semana pasada, además, una incidencia en un tren de mercancías dejó sin tensión la línea de Manresa y la de la costa.