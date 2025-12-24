Lista la plaza peatonal junto al nuevo Casal

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Poal ha transformado el entorno del Casal municipal en un espacio más continuo y pensado para el uso vecinal, con una actuación que ha permitido pavimentar la terraza del equipamiento y “coser” la plaza del Casal con la plaza Catalunya, creando una gran superficie a un mismo nivel. La alcaldesa, Estela Lleonart, explica que el objetivo era “pacificar el tráfico” y evitar situaciones de riesgo, especialmente cuando hay familias y niños en la zona.

La intervención incorpora pilonas móviles para limitar el paso de vehículos. Aunque inicialmente se planteó bajar las pilonas los fines de semana y mantenerlas levantadas entre semana, el consistorio ha optado por dejarlas siempre levantadas para impedir el tráfico y reforzar la seguridad. Los vecinos dispondrán de mandos para acceder a sus viviendas, pero la plaza quedará cerrada al tráfico de forma permanente, según detalló Lleonart. La obra ha supuesto una inversión total de 376.000 euros, de los que un 90% los financió la Generalitat.

Red de agua de boca

En paralelo, el ayuntamiento ha ejecutado trabajos en el paseo de l’Estació para mejorar la red de agua potable. Lleonart señaló que se aprovechó una reorientación de una actuación prevista inicialmente para otra finalidad, tras detectarse numerosas fugas. La solución adoptada ha sido sustituir un tramo completo de tubería antigua por una nueva conducción de PVC.