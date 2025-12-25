Las energéticas pagarán por cruzar Pinyana

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La asamblea de Pinyana aprobó en su última sesión cobrar a las empresas de energía fotovoltaica que cruzan el canal y sus acequias. La tarifa estipulada es de 6.000 euros al año. Una de ellas es Rascon Solar, que ejecuta la MAT desde las plantas de Alcarràs a Albatàrrec atravesando L’Horta de Lleida, pero no descartan aplicarlo a otras firmas que tienen líneas áreas y soterradas aprovechando las infraestructuras del riego, según el vicepresidente de la comunidad, Andreu Melé. “No pagan nada y estamos a expensas de la buena voluntad de que aporten algo por atravesar nuestros caminos de servicio. Parece que hay buena disposición a pagar. Previamente, se hará una revisión de todas los cruces y afectaciones para luego modificar las ordenanzas, que es un trámite necesario para aplicar la medida”.

Quedó en suspenso la ampliación de la zona regable de Pinyana con otras 250 ha de la plana de Sant Ruf o la plana del Bisbe. Los regantes piden la adhesión al sector 4, que prevé llevar el agua por gravedad a 1.600 hectáreas de Lleida, en su mayoría, pero también de Torrefarrera y de Torre-serona. Afecta a un centenar de payeses de la zona de la partida de Llívia, en Lleida. Pinyana les reclama el pago de 650 euros por ha, además de la contribución a los gastos de modernización y funcionamiento de la comunidad. Los peticionarios están analizando las contrapartidas. La plana de Sant Ruf se abastece de aguas perdidas que, una vez modernizado este sector, pasarán a ser tierras de secano. También se debatió la propuesta de revisión de las derramas a los titulares de saltos de agua para la producción de electricidad, ya que la modernización también afectará a su funcionamiento y al futuro de su actividad a la baja. Se analizarán posibles soluciones al recorte en la producción de energía y se hará un estudio previo, explicó Melé. Otro de los puntos que se presentó fue la obligatoriedad de que los embalses de riego tengan planes de emergencia ya que, según Melé, es preciso si tiene un talud de 5 o más metros de alto y una capacidad de 5.000 metros cúbicos. Los dos embalses construidos en Pinyana en los últimos años, Vallcalent y Marimunt, precisan estos planes, al igual que el futuro embalse de Canet para regar por gravedad a Alcarràs y Lleida. En la actualidad, el pantano de Vallcalent es de la Generalitat y el de Marimunt es de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) aunque Pinyana gestiona su uso y en un futuro serán de la comunidad.