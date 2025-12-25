Las obras en la iglesia del siglo XIII dejan al descubierto el ábside

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de restauración de la iglesia de Vinaixa continúan a buen ritmo y durante esta primera fase de mejora ha quedado al descubierto el ábside que tantos años había permanecido tapado por las distintas edificaciones y construcción, según fuentes municipales. El proyecto de restauración de la iglesia de Sant Joan Baptista, del XIII, y las murallas, supondrá una inversión de más de 600.000 euros en una primera fase. El ayuntamiento cuenta con una subvención de la conselleria de Cultura de 160.000 euros y se han solicitado fondos a través de 2% Cultural del Estado. La iglesia es Bien Cultural de Interés Nacional y ha sido cedida por el Arzobispado de Tarragona por un periodo de 55 años para poder programar actividades turísticas.