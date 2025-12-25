Multas de hasta 1.500€ por hacer ruido de noche y dañar árboles

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Olius multará con hasta 1.500 € las conductas incívicas en la localidad, según recoge la ordenanza de convivencia que ha entrado en vigor esta semana.

El ayuntamiento amonestará por escrito a quienes se salten las normas y la repetición “podrá dar lugar a sanciones”, señala la ordenanza, que advierte que “los vecinos habrán de preocuparse de hacer cumplir las normas” a “familiares e invitados”.

La ordenanza establece una escala de multas de hasta 600 € para las infracciones leves, de 601 a 900 para las graves y de 901 a 1.500 para las muy graves, además de “la retirada de la autorización municipal” a las actividades infractoras. ¿Y qué se considera infracción? “El incumplimiento total o parcial de las obligaciones y prohibiciones establecidas”, indica.

El catálogo de comportamientos incívicos incluye hacer ruido en la calle entre las 22.00 horas y las 8.00 en días laborables y de las 00.00 a las 10.00 en festivos, salvo las actividades autorizadas, así como tirar en la calle papeles, cigarrillos, envases o envoltorios y dejar bolsas de basura fuera del contenedor. También se prohíbe acceder con animales a zonas de recreo infantil o deportivas, tirar en esos espacios cáscaras y restos de alimentos y usar en ellos envases y recipientes de vidrio.

Olius también ha proscrito el abandono de vehículos, que si su propietario se desentiende de retirar en un mes pueden ir al desguace. La ordenanza limita a 10 días en un mes el estacionamiento de autocaravanas, caravanas y remolques en el mismo sitio, para “evitar situaciones de estacionamiento permanente y garantizar la debida rotación”, y considera abandonado cualquier vehículo aparcado más de 15 días en el mismo sitio. Los gastos de retirada, a los que se pueden sumar multas coercitivas, corren a cargo del dueño.

Completan el catálogo de conductas incívicas aparcar sobre la acera, usar camiones de mudanza sin avisar a los vecinos, pintar en la calle o almacenar enseres y, entre otras, cortar vías y dañar la vegetación o el mobiliario urbano.

“Velar para que una minoría la cumpla”

“Hasta hoy no ha sido necesaria la redacción de ninguna normativa reguladora” para “facilitar una buena convivencia ciudadana” expone la ordenanza, que refiere la existencia de “una minoría por la que habremos de velar para que la cumplan, y hacerles entender que de esa manera todos ganamos”.