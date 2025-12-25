Unos treinta postes caídos impiden el acceso a fincas de Massalcoreig

Otros postes están inclinados, con el riesgo de acabar cayendo si no se pone solución. - A. M.

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Massalcoreig reclama a Telefónica que retire una treintena de postes que el pasado 18 de noviembre derribó un camión. Según el alcalde, Josep Maria Vallés, ese día un vehículo que transitaba por un camino local se enganchó en unas líneas de comunicaciones antiguas propiedad de las compañías Telefónica y Serosense Telecom.

“El golpe fue tan fuerte que arrastró y, en muchos casos, partió los postes de madera que soportan los cables. La mayoría están ubicados en fincas de particulares y además, reforzados con sirgas metálicas, lo que ha motivado daños en árboles frutales y cortes en caminos donde estaban ubicados los cables caídos”, explicó el alcalde.

La afectación es de dos kilómetros y unos treinta postes, detalló Vallés. “Gracias a que el accidente fue de noche no hubo que lamentar daños personales ya que muchos payeses están recogiendo olivas en esta época o podando los frutales”, señaló.

Según el alcalde, Serosense Telecom comunicó al ayuntamiento que la propiedad de los postes es de Telefónica y que esta no responde a la apertura de las incidencias ni se ha puesto en contacto con nadie. “Los afectados no tienen noticias de la reparación y no pueden pasar más tiempo sin poder acceder a las fincas sin problemas”, argumentó el primer edil.

Sin afectación al servicio

Por su parte, fuentes de Telefónica señalaron que tienen constancia de la incidencia, que no afecta a servicio telefónico, y añadieron que se resolverá tan pronto como sea posible.