Pallars Sobirà pone a concurso la red ciclista de BTT, enduro y turismo

El consell del Sobirà ha sacado a concurso esta semana el proyecto para la conexión y adaptación de itinerarios de bicicleta de montaña (BTT), enduro y cicloturismo familiar en la comarca. La iniciativa forma parte del programa Bike Natura – Aventura Pallars Sobirà, aprobado por el ministerio de Industria, Comercio y Turismo y financiado con fondos Next Generation, y cuenta con un presupuesto de 617.874 euros. El proyecto tiene como objetivo diversificar y desestacionalizar la oferta turística del territorio, muy ligada a los deportes de invierno y a las actividades acuáticas de verano. Con esta actuación, se busca consolidar la bicicleta como eje vertebrador de un modelo de turismo activo, sostenible y accesible durante todo el año, con especial atención a la práctica familiar y a los distintos niveles de dificultad.

El Sobirà cuenta con una extensa red de caminos rurales, pistas forestales y senderos históricos que conectaban pueblos y bordas. Muchos de estos trazados han sido utilizados por excursionistas y ciclistas, especialmente desde el auge del ciclismo de montaña. En los últimos años, la comarca se posiciona como destino cicloturista, con iniciativas puntuales de mantenimiento de caminos, señalización básica y la creación de algunos servicios para ciclistas. Sin embargo, hasta ahora no existía una planificación global que integrara todos los itinerarios en una red coherente y bien conectada.

El proyecto quiere dar respuesta a estas carencias con una actuación integral que abarcará quince municipios, entre ellos Sort, Rialp, Llavorsí, Esterri d’Àneu, Espot o Alins. Los trabajos incluyen la mejora del firme de los caminos, la reparación de tramos erosionados, la retirada de obstáculos, la reconstrucción de muros de piedra seca y la construcción de sistemas de drenaje para garantizar la seguridad y durabilidad de los recorridos.

Uno de los ejes del proyecto es la instalación de una señalización homogénea y moderna. Se colocarán señales direccionales, carteles informativos, avisos de seguridad, puntos de interés cultural y paisajístico, así como paneles de inicio y final de ruta con información detallada sobre distancias, desniveles y normas de uso. Además, se reforzará la presencia de puntos de servicio, como áreas de mecánica básica, puntos de agua y estaciones de carga para bicicletas eléctricas.