Lista la mejora del tramo de la L-522 en La Pobla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación ha finalizado las obras de pacificación de la travesía de la carretera L‑522a a su paso por La Pobla de Segur, con una inversión total de 44.091 euros. Los trabajos han consistido en la mejora de los drenajes, la renovación de la señalización vertical y la adecuación de los pasos y de la pintura viaria en todo el recorrido, con el objetivo de reforzar la seguridad de peatones y vehículos y favorecer una convivencia más segura entre ambos. La diputada del área de Servicios Técnicos, Cristina Morón, destacó que este tipo de intervenciones “permiten humanizar las travesías urbanas, haciéndolas más seguras y accesibles, especialmente en municipios donde la carretera forma parte del día a día de los vecinos y vecinas”. Esta intervención se enmarca en la estrategia de la corporación para mejorar la seguridad y la calidad de las travesías urbanas.