Casi 200 municipios se benefician del Estatut Rural y 4 excluidos exigen entrar en la lista

Un total de 199 municipios leridanos se beneficiarán de las bonificaciones fiscales y líneas de subvenciones específicas que prevé el Estatut del Municipi Rural. La Generalitat hizo pública ayer la lista de localidades catalanas que podrán acogerse a esta nueva normativa. Incluye el 86% de las de la provincia de Lleida, en aplicación de un acuerdo parlamentario que amplió el listado inicial que pero ha dejado fuera algunas poblaciones que esperaban entrar en él. Algunos de los excluidos preparan ya alegaciones para reclamar su incorporación, dentro del plazo de veinte días que ha abierto para ello la administración catalana.

La lista de municipios rurales de la Generalitat ha incorporado al menos cuatro poblaciones leridanas que no figuraban en el borrador inicial: Arbeca, Bellvís, Torregrossa y Sort. Lo ha hecho en virtud de una disposición adicional añadida al texto original de la ley durante el trámite parlamentario. Sin embargo, no se han incluido otras localidades que reclamaban su incorporación, como Bell-lloc, Bellver de Cerdanya, Ponts y El Pont de Suert.

Los alcaldes de Bell-lloc, Bellver y Ponts expresaron ayer su sorpresa al no figurar en la lista de municipios rurales y avanzaron que presentarán alegaciones. El primer edil de Bell-lloc, Carles Palau, dijo que desde la Generalitat “nos dijeron que entraríamos en el listado”, mientras que el primer edil de Ponts, Josep Tàpies, apuntó: “Me invitaron como alcalde a la presentación de la ley y a la sesión parlamentaria que la aprobó”, por lo que le soprendió todavía más que su municipio quedase excluido. También la alcaldesa de Bellver, Laia Serra, avanzó que su ayuntamiento presentará alegaciones.

Por su parte, la alcaldesa de El Pont de Suert, Iolanda Ferran, explicó que desde el departamento de Presidencia les avanzaron que la capital de la Alta Ribagorça no entraría en la lista de municipios rurales, pero expresó su confianza en que este y otros municipios puedan incorporarse a través de una modificación de la ley.

El director general de Administración Local de la Generalitat, Francesc Belver, corroboró que plantean ya una modificación en la ley del Estatut Rural que permita la incoporación de algunos municipios que no reúnen la totalidad de los requisitos exigidos hasta ahora. Apuntó que este cambio podría formar parte de la ley de medidas fiscales que acompaña a los presupuestos o bien seguir una tramitación parlamentaria independiente y que, previamente, los municipios pueden presentar sus alegaciones.