La residencia Sant Roc, lista el próximo trimestre

Las obras de ampliación de la residencia Sant Roc de Bellver de Cerdanya han finalizado. El ayuntamiento ha explicado que el equipamiento, destinado al colectivo de la tercera edad, podrá empezar a utilizarse una vez dispongan del mobiliario interior, que está pendiente de ser licitado. El calendario con el que trabajan los responsables municipales prevé inaugurar este equipamiento sociosanitario, uno de los proyectos claves de este mandato, a lo largo del primer trimestre del próximo año.

La ampliación de la residencia, una de las dos de titularidad pública de la comarca junto con la de Puigcerdà, permitirá pasar de las 30 plazas actuales a un total de cincuenta, la mayoría de las cuales serán de carácter público. Las obras permitirán una gestión más autónoma de los usuarios, con la construcción de habitaciones más amplias. También han habilitado dos nuevas salas de estar, que se suman a las dos ya existentes. El presupuesto de las obras ha ascendido a 1,8 millones de euros y ha contado con subvenciones de la Diputación y de la Generalitat.