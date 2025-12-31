Lista la historia gráfica que recopila más de 450 fotos desde el siglo XIX

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Vilanova de Bellpuig calienta motores para tener, por fin, su libro de historia gráfica. El ayuntamiento ha abierto la preventa de un volumen de edición limitada que recopila más de 450 fotografías históricas y que prevé ver la luz el próximo mes de abril. El precio del libro es de 28 euros y se puede abonar íntegramente ahora o bien reservar un ejemplar con un pago de 5 euros. El consistorio advierte que solo se garantizará un libro a quienes lo hayan precomprado.

La publicación, de 350 páginas, recorre la evolución del municipio desde finales del siglo XIX hasta finales de los años setenta y ofrece un retrato visual de la vida cotidiana, los cambios urbanísticos, los oficios, las fiestas, las tradiciones y los vecinos que han dado forma al pueblo durante más de un siglo. La obra se nutre de imágenes conservadas y cedidas por más de un centenar de familias, en un trabajo colectivo pensado para preservar y compartir la memoria local. El libro se estructura en nueve capítulos temáticos, como son la vida escolar, la Festa de la Vellesa o celebraciones como la Festa Major y las Caramelles.

El deporte también tiene su protagonismo, incluyendo actos como la inauguración de las piscinas y del campo de deportes.