Torrons Fèlix recibe un Solete de la Guía Repsol por su calidad artesanal

La Guía Repsol reconoció el pasado mes de diciembre con un Solete a Torrons Félix, un obrador familiar de Agramunt que mantiene viva la tradición del turrón mientras amplía su propuesta con chocolates selectos. Este distintivo, otorgado por expertos gastronómicos, pone en valor aquellos establecimientos únicos y con alma que destacan por su autenticidad, su producto y su historia, convirtiéndose en lugares de referencia.

Esta distinción llega como una grata sorpresa para el pequeño obrador, que, con una larga trayectoria familiar, ha sabido consolidarse como uno de los nombres ligados a la tradición turronera de Agramunt. Zoe Valero, representante de la segunda generación familiar que continúa el legado iniciado por sus padres, explica la emoción con la que recibieron la noticia: “Fue totalmente inesperado, pero muy bienvenido. A mediados de noviembre nos avisaron de que en diciembre se haría público este reconocimiento, y cuando finalmente se confirmó nos hizo una ilusión enorme. Para nosotros, que trabajamos a pequeña escala y con una filosofía muy artesanal, es un orgullo que personas expertas del mundo gastronómico aprecien nuestro esfuerzo y nos sitúen en el mapa como una parada recomendada en Agramunt. Valero comenta que “desde que se hizo público el reconocimiento, hemos empezado a recibir pedidos de distintos puntos de España, que antes no teníamos”.

En la comarca del Urgell, otro establecimiento que mantiene viva esta labor de excelencia es la Pastisseria Vilà de Tàrrega, que forma parte del listado de Soletes de la Guía Repsol desde 2021, renovando la distinción año tras año.