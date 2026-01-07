El día de Reyes trae el frío más intenso del invierno en Lleida con mínimas de -10 grados

La demarcación de Lleida vivió ayer, día de Reyes, uno de los episodios de frío más intensos de los últimos años, con temperaturas que descendieron hasta los 10 grados bajo cero en algunos puntos del Pirineo y heladas generalizadas que se mantuvieron durante más de 15 horas consecutivas en la capital leridana. Los pronósticos se cumplieron y Lleida ciudad se despertó bajo cero, con una temperatura mínima de -5 grados. Está previsto que hoy se mantengan las bajas temperaturas aunque se irán recuperando durante la jornada.

En La Granadella se alcanzaron los 8,9 grados negativos, la temperatura más baja desde diciembre de 2005. Las heladas fueron contundentes y extensas por todas las comarcas, con temperaturas que oscilaron entre los menos tres y los menos diez grados en las capitales de comarca, mientras que en el Pirineo se situaron entre los -10 y -15 grados (Cap de Baqueira a las 05.30 horas). En Vielha se registraron 10,5 grados negativos, en El Pont de Suert el termómetro marcó los -9,4 grados. La Seu d’Urgell alcanzó los 8 grados negativos al igual que Raimat y Maials. En Boí se alcanzaron los 12,2 grados bajo cero, los -11,1 en Bonabé, y la Bonaigua marcó -10,3 grados. El frío extremo se acentuó con ventoleras y bancos de niebla en puntos de la Conca de Tremp, la Noguera, Segarra y Solsonès, según el Meteocat. Precisamente en Guixers había a las nueve de la mañana de ayer -6,9 grados y en Pinós se llegó a los -3,8. Las heladas dejaron balsas de agua congeladas y la vegetación emblanquecida.

Este episodio contrasta con la tendencia de reducción de heladas en Lleida según Aemet. Los datos muestran que en 2025 solo se registraron 25 días de heladas cuando la media de los últimos 30 años es de 49 días. Protección Civil mantiene la alerta por nevadas y viento en el Pirineo, y las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir de mañana. En 24 horas se pueden superar espesores de 20 centímetros de nieve a partir de la cota 1.400 en Aran, la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà. La distribución de la nevada será de carácter local y se podrá producir el fenómeno del torb en las cotas altas de los complejos de esquí de Lleida.