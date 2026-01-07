Niños y niñas protagonizan un pesebre viviente en la iglesia de Linyola

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los niños y niñas que reciben cursos de catequesis en Linyola protagonizaron el pasado domingo, día 4 de enero, un pesebre viviente en la iglesia de Santa María que convirtió el templo en un recorrido escénico en el que se pudieron ver pastores, la Anunciación o el viaje de la virgen Maria y José a Belén.

La actividad reunió a 23 niños y niñas, que interpretaron siete escenas y ofrecieron a los asistentes una recreación especialmente emotiva, seguida con atención por familias y vecinos que llenaron la nave para acompañar cada pasaje.

Desde la organización agradecieron la colaboración de las personas que cedieron ropa para elaborar el vestuario y, de manera especial, la dedicación de las costureras que lo confeccionaron, así como la implicación del mosén, de las catequistas y de Ignasi Carles, que se encargaron de la decoración, la iluminación y la música, claves para dar continuidad y ambiente a la representación. El equipo organizador subraya que el pesebre viviente fue un éxito tanto de participación como de asistencia y confía en poder repetir la experiencia el próximo año, consolidándola como una cita navideña de este municipio del Pla d’Urgell.