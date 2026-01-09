Herido un ciclista tras ser atropellado en Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un ciclista resultó herido de diversa consideración ayer por la mañana al ser atropellado por otro vehículo mientras circulaba por el camino del cementerio de Cervera. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso del accidente poco antes de las 8.00 horas y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) envió una dotación al lugar de los hechos. La víctima fue atendida y trasladada al ambulatorio de la capital de la Segarra.

Más tarde, los Bomberos recibieron otra alerta a las 13.56 horas de que se había producido un pequeño fuego en un cuadro eléctrico en un inmueble del mismo municipio. Al lugar del incidente, enviaron dos dotaciones y, según aseguraron, en aproximadamente treinta minutos el incendio ya estaba apagado y no se lamentaron afectaciones graves.