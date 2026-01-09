Presentan un libro infantil para colorear los ‘gegants’ y el séquito festivo

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La joven ilustradora Laia González ha convertido la tradición gegantera de Guissona en un cuaderno para colorear con el objetivo de acercar el imaginario festivo local a las nuevas generaciones. Su pasión por las figuras festivas se desarrolló en el estudio artístico de su madre, la escultora Agnès Pla, y ha terminado traduciéndose en Pinta la família gegantera de Guissona, una publicación que reúne dieciocho personajes con la referencia original y el trazo para poder colorearla. Entre los personajes están la pareja de reyes, Roc y Plàcida, recuperada hace unos años, el célebre Bacus, la divertida Tieta y los distintos cabezudos.

González cuenta que la idea surgió el año pasado tras un encargo de la asociación Guixanet de Tàrrega para diseñar un formato similar con el séquito de la capital del Urgell. A partir de esa experiencia consideró que “sería una buena iniciativa replicarlo en Guissona y dar a conocer los gegants entre los más pequeños”, explicó.

El libro, publicado bajo el sello Nemdefesta, salió a la venta el pasado mes de diciembre y desde entonces ya se han distribuido más de un centenar de ejemplares entre el Museu de Guissona y la librería Issauna. También se vendió en la Fira de Nadal de la localidad, junto con otros productos relacionados con el imaginario festivo local como una postal navideña.

Aunque profesionalmente no quiere dedicarse a la ilustración, tiene la voluntad de mantener esta afición con nuevos productos de su marca Nemdefesta. Ahora está trabajando en la confección de jerseys estampados con los elementos de Guissona y Tàrrega para que vean la luz durante 2026.