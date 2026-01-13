Encarcelado un vecino de Arbeca por una ola de robos en el pueblo

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Lleida decretó el pasado viernes prisión provisional para un vecino de Arbeca de 27 años acusado de una oleada de robos en inmuebles de esta localidad de Les Garrigues. Varios de los asaltos se produjeron en la parroquia. Se da la circunstancia de que cuenta con numerosos antecedentes y que el pasado octubre ya había sido arrestado por otra oleada de hurtos.

Los Mossos d’Esquadra arrestaron al individuo a mediados de la semana pasada después de recibir varias denuncias por robos. Así, uno de ellos se produjo por Nochevieja en un domicilio de la calle de les Pregàries. Forzó la puerta y se llevó varios objetos. También sustrajeron la bebida que un grupo de vecinos había adquirido para celebrar la fiesta de Fin de Año en la Sala Centro. La parroquia también denunció varios robos. Allí se llevaron un televisor, radiadores y comida del Banc del Aliments. Estos casos produjeron intranquilidad entre los vecinos, que se mostraron satisfechos por la detención e ingreso en prisión del sospechoso.

Domicilios y almacenes

En cuanto a la detención de octubre, los Mossos le imputaron seis robos en casas y dos en almacenes cometidos desde agosto y hasta el 3 de octubre. Del interior de los domicilios y almacenes sustraían todo tipo de objetos, no solo de valor, sino también alimentos y materiales. De una casa incluso se llevaron un tubo de cobre de la instalación de calefacción. A mediados de septiembre, en uno de los robos, los denunciantes aportaron imágenes que apuntaban a un vecino. Ambos casos han sido resueltos por la Unitat d’Investigació (UI) de los Mossos d’Esquadra del ABP Pla-Les Garrigues.