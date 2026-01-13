La toma de agua del Garrigues Sud para Tarragona, lista este año

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de la tubería para dar agua de riego y de boca desde el Garrigues Sud a las comarcas tarraconenses del Priorat y Ribera d'Ebre estarán listas este mismo año. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, visitó ayer los trabajos y apuntó que esta actuación es clave “para garantizar el abastecimiento y regadío, además de asegurar la campaña de riego de 2026”.

Durante la sequía de 2023 y 2024, cuando el pantano de Margalef se quedó sin reservas, desde el Garrigues Sud se regaron las 1.400 hectáreas de Margalef, La Bisbal y La Palma, sin que ello restara caudal al riego de Les Garrigues. Se utilizó una conducción de emergencia que ahora se convertirá em permanente y que costará más de 2,2 millones de euros. Además, se harán tres conexiones hidráulicas entre sistemas de riego para permitir la reversibilidad entre redes, se repondrán caminos afectados por las obras, y se integrará la nueva conducción con el sistema de telecontrol de la estación de bombeo del Garrigues Sud y la bassa este de La Palma d’Ebre.