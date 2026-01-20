Junts-Impulsem se propone superar las 200 listas en 2027

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Junts per Catalunya e Impulsem Lleida revalidaron ayer el acuerdo para concurrir como coalición en las elecciones municipales de 2027, en las que esperan superar las 200 candidaturas. El secretario general de Junts, Jordi Turull, y su homólogo de Impulsem Lleida, Manel Solé, lo hicieron con la intención de estar presentes en todas las comarcas de la demarcación. Turull incidió en que esperan superar las candidaturas presentadas para los comicios de 2023, que fueron 130 en el llano y casi 60 en el Pirineo, frente a las 190 de ERC. Por su parte, Solé recordó que, hace tres años, la coalición se formó meses antes de los comicios y ahora el acuerdo se reedita con casi año y medio de margen, lo que permitirá trabajar para dar forma a un mayor número de candidaturas.

El objetivo es liderar más municipios y gobernar en la Diputación, donde ahora forman el grupo más numeroso, con diez diputados, aunque al frente de la institución están ERC, PSC, UA y Ara Pacte Local, con 13. Por otra parte, Turull indicó que este pacto es extrapolable a otras demarcaciones de Catalunya. Valoró de forma muy positiva el pacto en los últimos años, “ya que hay más cosas que nos unen que nos separan” y aseguró que ha tenido un efecto multiplicador. “El objetivo es tener un instrumento potente para hacer la vida más fácil a los ciudadanos y dar solución a sus reclamaciones”, dijo, además de ser un vehículo para llevarlas al Parlament y al Congreso.

Solé valoró el trabajo de estos años, lo que ha facilitado reeditar el pacto que consiguió unos buenos resultados: en la vegueria de Lleida logró la mayoría de alcaldías y consells. Solé incidió en que “es preciso que nuestras empresas sean más competitivas y evitar la actual deslocalización ofreciendo igualdad de oportunidades”. También insistió en que hay que resolver la problemática que supone la falta de secretarios e interventores, ya que deja en la indefensión a los ayuntamientos. Junts e Impulsem mantendrán el comité de enlace que hará el seguimiento de los municipios donde se presenten candidaturas para no competir en ningún pueblo.