Retirarán los árboles de la avenida Pau Casals

Publicado por J.GM. Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa iniciará la próxima semana las obras de renovación de las tuberías de distribución de agua potable en la avenida Pau Casals, una actuación en la que destaca como primera medida la tala del arbolado del tramo afectado. Según explicó el concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, esta intervención es necesaria porque las raíces del arbolado actual han sido una de las principales causas del deterioro de la infraestructura existente y, además, interfieren en las instalaciones soterradas, afectando especialmente a las acometidas. Garrofé señaló que retirar los árboles permitirá ejecutar las nuevas canalizaciones en condiciones de seguridad y durabilidad, evitando que se repitan los problemas que han afectado hasta ahora a la red en esta zona. La actuación incluye la sustitución de 162 metros de tubería y la renovación de las acometidas de los vecinos, lo que obligará a cerrar el tramo al tráfico durante los trabajos.

El consistorio advirtió de que, además de los cortes de tráfico, las obras pueden comportar restricciones de estacionamiento e interrupciones puntuales del suministro, medidas que serán comunicadas directamente al vecindario afectado, además de a través de los canales habituales. Desde el ayuntamiento se remarca que la retirada de la veintena de árboles no será definitiva. Cuando se ejecute la remodelación integral de la avenida Pau Casals, prevista dentro del futuro proyecto de incorporación del carril bici, se trabajará para reemplazar los árboles eliminados, con una ordenación más compatible con las infraestructuras subterráneas y con la voluntad de recuperar la calidad urbana y ambiental del vial.

La intervención forma parte del proyecto global de mejora de la red de agua que se puso en marcha el pasado mes de noviembre y que se está ejecutando en varios puntos de la ciudad. Actualmente se trabaja en la calle Lluís Millet y, según avanzó el concejal, las próximas actuaciones se harán en la calle d’Aragó y en la travesía de la avenida de les Garrigues. En conjunto, el proyecto prevé la renovación de cerca de 900 metros de canalizaciones en estos cuatro viales y ha sido adjudicado por 201.167 euros. La financiación cuenta con una subvención de la diputación de Lleida que cubre el 75% del coste total, mientras que el 25% restante se asume con fondos propios.