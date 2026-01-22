40 años de Festa del Porc

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Cuarenta años hace que Alcarràs celebra la Festa del Mandongo, una celebración profundamente arraigada en el municipio y estrechamente vinculada a la cultura popular y al aprovechamiento del cerdo, elaborando un sin fin de productos. Forma parte de la identidad gastronómica del municipio y las Mestresses de Casa d’Alcarràs trabajan año tras año para mantener esta práctica.

La Festa del Mandongo se comenzó a celebrar hace cuatro décadas “como una recuperación festiva de la tradicional matança del porc, una costumbre ancestral que marcaba el calendario de invierno en las casas del pueblo y que estaba destinada al aprovechamiento de este animal elaborando toda una variedad de alimentos”, aseguran miembros de la organización. Con la entrada en vigor de las normativas de bienestar animal, que vetaron la matanza en lugares públicos y obligaron a hacerla en mataderos supervisados, dejó de ser una tradición celebrada en el ámbito doméstico y se convirtió en otra colectiva y festiva, abierta a la población y sin matanza. “Hoy en día se ha consolidado como uno de los momentos más emblemáticos previos a la Festa Major d’Hivern de la localidad”, que se celebra este fin de semana, explicaron.

El mandongo se elabora los días previos a la Festa del Porc, que tendrá lugar hoy jueves. La fiesta está organizada por las Mestresses de Casa d’Alcarràs, una entidad que cuenta con la colaboración de voluntarios y de personal del ayuntamiento para hacer posible el desarrollo de esta actividad. Durante la fiesta, las amas de casa reparten bocadillos para degustar la llonganissa y la botifarra negra que han elaborado los días anteriores. “Los asistentes los pueden adquirir y convertir la fiesta en un acto de encuentro popular y gastronómico que año tras año reúne a centenares de personas”, explicaron desde el consistorio. Esta actividad no solo pone en valor los productos tradicionales derivados del cerdo, sino que refuerza la cohesión social y el carácter participativo de las fiesta de invierno en el municipio, señalaron las mismas fuentes. Este año, como novedad y para celebrar los 40 anys de la Festa del Porc, a partir de las 18.30 habrá una actuación musical del grupo de Ponent A Kontra Korrent.

Promoción del producto local

Con la conmemoración de estos 40 anys del Mandongo, “Alcarràs reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones populares y con la promoción de una fiesta que combina historia, gastronomía y vida en común”, señaló la organización. Además, potencia la promoción de un producto de Km0 en el que el sector porcino es uno de los referentes por lo que respecta a la economía de la localidad.