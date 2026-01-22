Más recogida de basura a domicilio

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El consell de Les Garrigues pondrá en marcha la recogida de basura puerta a puerta a finales de febrero en los municipios de Juncosa, Bellaguarda, Bovera y Els Torms. A esta ruta se unirá La Granadella, que ya efectúa la recogida domiciliaria desde hace cuatro años. Así lo explicó el conseller comarcal responsable de Medio Ambiente, Jaume Setó. Avanzó que este será el principal tema del consell de alcaldes del próximo lunes, para acelerar al máximo la puesta en marcha de este servicio.

Al sistema de recogida puerta a puerta están adscritos 23 municipios de la comarca, incluida la capital, Les Borges Blanques. Solo ha quedado fuera L’Albagés, que ya aplica un método propio que usa inteligencia artificial (IA) para identificar a los residuos y premiar a los vecinos que los separan correctamente con rebajas en el recibo. Desde hace cuatro años está en marcha en Arbeca, Puiggròs, Juneda, La Floresta, Cervià y La Granadella con muy buenos resultados, ya que han aumentado el reciclaje del 30% al 75%, según fuentes del consell. También se lleva a cabo en El Cogul a cargo del ayuntamiento, aunque el ente comarcal se encarga en última instancia de recoger los contenedores.

A mediados de febrero tiene que estar distribuido todo el material (bolsas y cubos) y también se llevará a cabo una campaña informativa y de sensibilización previa. Setó indicó que Les Borges será la última en incluirse en las rutas que se irán definiendo hasta completar los circuitos de recogida, ya que la capital comportará una mayor complejidad. No obstante, Setó remarcó que se intentará aplicar la recogida a domicilio en ella lo antes posible.

Solo una empresa se presentó al concurso para recoger la basura puerta a puerta en Les Garrigues en septiembre de 2025. Es la firma Jaume Oró, que ya se encarga de este servicio desde 2015 y que se lo adjudicó definitivamente. Entonces se le otorgó por 10 años y por 800.000 euros anuales (con recogida ordinaria en islas de contenedores). Su contrato se acababa en junio del año pasado, pero se prorrogó hasta resolver la nueva concesión, que también se ha adjudicado por 10 años más y un presupuesto de más de 20 millones.

Demora

En un principio la recogida a domicilio se había previsto para 2025, aunque el presidente del consell, Antoni Villas, ya indicó entonces que no se pondría en marcha hasta primeros de 2026. Argmentó que hacerlo antes fue imposible porque el contrato incluía la compra de camiones y la construcción de deixalleries e islas de emergencia para depositar la basura que quedaba fuera de las rutas de recogida. Además de estas cuestiones técnicas, también son precisas las campañas de concienciación y desarrollar la logística para la distribución de cubos.

El cambio de las islas de contenedores por recogida puerta a puerta también ha comportado cambiar todo el parque móvil, ya que son necesarios camiones más pequeños que puedan pasar por calles más estrechas. De esta operación se ha encargado la empresa concesionaria del servicio, Jaume Oró, puntualizó Setó.