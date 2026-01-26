Josep Castellà Gené

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Es el colaborador más veterano de Nova Tàrrega del Grup SEGRE. Empezó a escribir en 1965 y en 2009 tomó el relevo de su padre con una sección fija semanal. Desde entonces ha publicado casi 800 artículos. Hace un año vio la luz su primer libro y el sabadó presentó el segundo, 100 cròniques de Tàrrega. ¿Cómo surgió?

El primer proyecto, que debía incluir unos 125 artículos empezamos a idearlo con el entonces director de los museos de Tàrrega, Jaume Espinagosa, y con la diseñadora y editora Maria Alba Minguell. Cuando ya teníamos el libro prácticamente terminado, el ayuntamiento me comunicó que Espinagosa estaba de baja y, poco después, se jubiló. El técnico de Cultura Xavier García, que murió de forma trágica, asumió el proyecto en la Col·lecció Natan. Ese libro finalmente incluyó sólo 38 artículos y se agotó rápidamente. Muchas personas me pedían ejemplares. Esto me animó a recuperar el proyecto inicial, que siempre me había hecho mucha ilusión y que había quedado un poco frustrado. Este segundo volumen es autoeditado.

¿Cómo fue la selección de artículos?

No fue difícil, ya que Jaume Espinagosa había realizado una primera selección para el primer proyecto. El libro se estructura por temáticas —historia, comunicaciones, tradiciones, personajes, religión y cultura— y aborda temas muy diversos: la primera máquina de batir fabricada en Tàrrega en 1933, el antiguo cuartel de caballería, la estación de bombeo de agua, la llegada de la televisión en 1959, la recuperación de los Armats, las fiestas de Sant Cristòfol, figuras como Enric Coma, Carles Perelló o Sant Pere Claver, o aspectos como el reloj del campanario, las obras del cimborrio, los frescos del presbiterio o el centenario del Orfeó, entre otros. Muchos de estos temas quizás no se conocerían si no dejáramos constancia escrita. Algunos piensan que escribo mucho sobre religión, pero la historia de Tàrrega está profundamente ligada a la de la iglesia. También trato aspectos cotidianos y locales que forman parte de nuestra memoria colectiva. Es un libro 100% targarí: textos míos sobre temas locales, edición de Maria Alba Minguell, impresión en Anfisa, fotografías de Josep Maria Martí Carnicer y distribución a cargo de la librería Sauret. Tiene 375 páginas y cuesta 20 euros, con una tirada de 200 ejemplares.

¿No le cuesta encontrar temas para explicar cada semana?

Una cosa me lleva a la otra, y ya son muchos los que vienen a contarme historias o proponer temas. Al principio tenía miedo de que algún día no tuviera nada que contar, pero ha sido todo lo contrario. No hago poesía ni literatura; hago crónicas. Cuando pongo datos, sé que no puedo equivocarme y tengo que corroborarlo todo. Ahora mismo tengo ocho o nueve textos en cartera.