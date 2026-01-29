El 80% de alojamientos de interior no permiten reservas en su web

Solo dos de cada diez establecimientos de turismo rural de Lleida (entendidos como alojamientos de diferentes sectores de turismo de interior y de montaña) permiten tramitar reservas online a través de sus páginas web. La reserva de plazas mediante su propio dominio se ha detectado únicamente en un 21% de los establecimientos, mientras que los pagos online se reducen al 14% de los 263 negocios consultados en un estudio llevado a cabo por la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya de la UdL. El informe constata que “esta baja integración del comercio electrónico limita la capacidad de captar reservas directas e incrementa la dependencia de portales e intermediarios, especialmente en temporada alta”. El informe lleva la firma del geógrafo Jaume Macià Amorós, que remarca que este turismo, que incluye naturaleza, experiencias y servicios asociados, copa tres de cada cuatro euros de gasto turístico.

El documento, que analiza precisamente la madurez digital de los establecimientos de turismo de interior en Lleida, señala también que un 70% de los viajeros planifica y compara alojamientos a través de internet, lo que hace que la presencia digital de los negocios sea un factor clave para la captación de demanda y la desestacionalización.

Sin embargo, el 45% de los establecimientos consultados tienen un perfil de informadores virtuales (web completa pero sin opciones de reserva o interacción más allá de plataformas de contratación como Booking). Se trata, sobre todo, de negocios de tipo familiar, mientras que el 39% (sobre todo, no familiares) son gestores digitales integrales. Otro 16% son “escaparates digitales”.

Por ello, el documento recomienda acelerar la digitalización del sector para aumentar las reservas directas, reducir la dependencia de intermediarios y “reforzar el posicionamiento de Lleida como destino rural auténtico e innovador”.