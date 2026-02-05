Los cerealistas urgen excepciones por fuerza mayor en la PAC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha pedido a la conselleria de Agricultura que las lluvias continuadas de las últimas semanas sean consideradas un caso de fuerza mayor o circunstancia excepcional a efectos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de este año. El responsable del sector de cereales y herbáceos de Unió de Pagesos, Santi Caudevila, explica que se trata de que el agricultor pueda hacer una siembra diferente a la que tenía comprometida y poder mantener las ayudas. “Nosotros tenemos que poder plantar lo que permite agronómicamente la tierra después de semanas de lluvia”, insistió. En estos momentos es más que improbable poder hacer la siembra previstas de cebada, trigo, centeno, guisantes o colza por la situación de las fincas en estas fechas. En su lugar, los payeses podrían optar por girasol o sorgo, pero especialmente por maíz. Esta excepcionalidad ya se aplicó hace unos años, coincidiendo con los estragos causados por una dana, que provocó problemas similares.

Sembrados

Después de semanas lloviendo, se mantienen los problemas para los cerealistas. Buena parte del maíz de segunda cosecha aún sigue en los campos impracticables por el exceso de agua. Además, en gran parte de las fincas de la provincia no se ha podido sembrar aún porque es imposible acceder a ellas con la maquinaria necesaria. Asimismo, la elevada humedad reinante dispara los riesgos de la extensión de hongos sin que tampoco los agricultores tengan fórmulas viables para tratar con fungicidas como podrían ser la utilización de drones, afirma Santi Caudevila.