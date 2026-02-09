Desmantelando el principal punto de venta de cocaína en el Pla d'Urgell

Publicado por redaccinó Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un hombre de 51 años por presunto tráfico de drogas en Mollerussa. La detención es el resultado de una investigación policial iniciada en verano del año pasado, después de que los Mossos tuvieran conocimiento que un hombre se podría dedicar a la venta de sustancias estupefacientes en la capital del Pla d'Urgell.

Según ha explicado la policía, todo apuntaba que el sospechoso podría distribuir cocaína por los alrededores de su domicilio, que utilizaba como su lugar para almacenar, preparar y gestionar el producto, a consumidores habituales de Mollerussa.

Ante esta información, agentes de los Mossos iniciaron varios dispositivos de seguimiento al sospechoso, un hombre con antecedentes por salud pública y otros delitos, hecho que complicó la investigación ante su pericia y conocimientos a la hora de evitar los seguimientos.

Los dispositivos de seguimiento hechos, espaciados en el tiempo para evitar ser descubiertos, permitieron constatar que el investigado realizaba las transacciones de droga en la vía pública o bien en lugares de ocio de la capital del Pla d'Urgell, después de contactar con los compradores, a los cuales vendía dosis de cocaína para el autoconsumo.

Finalmente, el pasado viernes los Mossos hicieron una entrada en el domicilio del sospechoso, ubicado en el Grup Catalunya de Mollerussa, donde fue detenido el hombre y se intervinieron un envoltorio con 33,50 gramos de cocaína en roca, 6 envoltorios con dosis de un gramo de cocaína, 2.085 euros en moneda fraccionada y utensilios para preparar la droga en dosis para el autoconsumo.

Con esta detención la policía catalana da por desmantelado el principal punto de venta al detalle de cocaína del Pla d'Urgell.

El detenido, con antecedentes, pasó el sábado a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida acusado de un presunto delito contra la salud pública.