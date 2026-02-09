Obras para digitalizar el control de la red de agua

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha iniciado obras para digitalizar el control de la red de abastecimiento de agua de boca y modernizarla mediante el uso de tecnologías digitales, sensores y sistemas de información en tiempo real. Con la implementación de este proyecto se quiere mejorar la eficiencia y calidad del servicio, así como reducir las pérdidas y el desperdicio de agua. Los trabajos los lleva a cabo la empresa concesionaria Agbar con un presupuesto de 557.598 euros, la mayor parte financiados con los fondos europeos Next Generation y el resto por el consistorio. Las obras tienen que finalizar antes del 10 de junio.

Los trabajos incluyen implementar un nuevo sistema informático de gestión de datos y la instalación de aparatos de telecontrol de los equipos hidráulicos para examinar la calidad del agua y regular la demanda y presión en tiempo real. Además, se incorporan 100 equipos de detección de escapes a través del control del ruido para reducir las pérdidas en tuberías. El consistorio ha detectado una treintena de fugas en la red de distribución, sin contar acometidas domiciliarias.

También se instalan 512 contadores de telelectura y una unidad de antena concentradora en el Parc Esportiu que permitirá realizar lecturas a tiempo real del consumo en todo el municipio con una mayor eficacia. Con esta mejora, se calcula que cerca del 30% de clientes de la red ya dispondrán de sistemas de telelectura.