La Unilla emerge de nuevo

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las persistentes lluvias registradas desde finales de 2025 y primeros de año por las continuas borrascas han hecho aflorar la laguna natural del Clot de la Unilla, entre Almenar y Alguaire. Según los datos de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), entre diciembre y enero se han acercado a los 140 litros por metro cuadrado en la Segarra, han pasado de 150 litros por metros cuadrado en algunas zonas de la Noguera, han superado los 240 litros por metro cuadrado en el Segrià y han rebasado los 260 en Les Garrigues.

La última vez que apareció fue en 2020 también tras un periodo de fuertes precipitaciones al que siguió un periodo de intensa sequía que se prolongó hasta 2023. Surgió también en los años 2018, 2004 y 2000 siempre tras períodos de borrascas frecuentes que entonces también llegaron a batir récords. Sin embargo, la laguna todavía no ha alcanzado las dimensiones de 1997, cuando llegó a superar las 20 hectáreas de superficie. En el año 2000 y 2004 rondó las 15 hectáreas. En la actualidad, el estanque está aflorando y no se puede determinar aún su superficie definitiva pero ya se puede ver una importante lámina de agua.

Laguna endorreica

La del Clot de la Unilla es una de las pocas lagunas endorreicas de Catalunya, es decir, que se nutre con agua de lluvia, ya que la capa freática del subsuelo es de arcilla y hace que el agua se canalice hasta el Clot, en una hondanada. En la actualidad, y dada la cantidad de precipitaciones, también se prevé que pueda alcanzar las 20 hectáreas de extensión, según indicaron fuentes municipales. Esta balsa atrae a un gran número de aves y, en consecuencia, de ornitólogos cada vez que surge. El Clot de la Unilla está declarado como zona de especial protección para las aves (zepa) por la Unión Europea, integrada en su mayoría por fincas de propiedad privada ahora cultivadas. Atrae a numerosas especies de fauna, ya que en ocasiones se han llegado a avistar bandadas de más de 200 ejemplares de aves.

El proyecto para proteger cerca de 3.000 hectáreas de Els Plans de la Unilla, tal como planteaba la Red Natura 2000 en un principio, provocó hace dos décadas enérgicas protestas de agricultores y ganaderos de Alguaire, Almenar, Alfarràs, Torrefarrera, Alpicat y Rosselló. Se organizaron manifestaciones y varias entidades agrarias de Almenar amenazaron con dimitir si se creaba la zepa con la extensión prevista. Finalmente, la presión hizo que la Generalitat redujera a la mitad, unas 1.500 hectáreas, la extensión actual de la zepa.