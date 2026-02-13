El ‘mar rosa’ de Aitona estrenará este año un perfume de autor que evoca el campo en flor

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Aitona estrenará su propio perfume en la próxima edición de Fruiturisme. Se trata Aitona Mosq, una creación unisex del director y promotor Andy Mosquera en colaboración con el perfumista afincado en Praga Renier R. Méndez que se pondrá a la venta el próximo mes de marzo. La idea surgió en primavera del pasado año “después de recorrer los campos de frutales floridos, una experiencia que me encantó e inspiró”, asegura Mosquera. “Contacté con Renier para crear la fragancia y el frasco. Iniciar el proceso de elaboración no ha sido fácil. Había que encontrar los olores y sensaciones que tienes cuando recorres los campos de melocotoneros floridos”, apuntó.

Crear un perfume requiere de una fórmula y un proceso de evaluación de la materia prima con el reto de conseguir que las moléculas de las esencias queden entrelazadas correctamente y creen un aroma. “El olfato es un sentido complejo porque trabaja con la memoria y hay que hacer retoques frecuentes hasta conseguir lo que quieres”, puntualizó.

Así, Aitona Mosq tiene más de 40 ingredientes entre los que se pueden distinguir el ámbar, el sándalo, las flores blancas, el osmanto, una flor que le da un toque caramelizado y, por supuesto, el melocotón y la pera, entre otros muchos. “La idea fue crear un aroma que dejara una estela en el aire que perdurase, algo que creo que hemos conseguido”.

Finalmente, el perfume se lanzó por internet a primeros de año “pero hemos esperado hasta esta primavera para ponerlo a la venta coincidiendo con la celebración de una nueva edición de Fruiturisme” (ver desglose). Un frasco de 50 mililitros cuesta 180 euros. “Nosotros estamos dentro de lo que se llama perfumería de autor, que no tiene nada que ver con la perfumería comercial que crean marcas conocidas relacionadas con la moda”, afirma Mosquera. “El nuestro es otro mercado, el del coleccionista, generalmente personas del alto estanding que lo adquieren para tener un producto más relacionado con el arte y la exclusividad de llevar un aroma único”, recalcó. “Tenemos una amplia gama de perfumes que llegan a costar más de 550 euros porque la materia prima con la que se trabaja, como por ejemplo el ámbar gris, es excepcional”. De hecho, uno de los mercados para este tipo de perfumes es el árabe, aunque Mosquera añadió que tiene clientes en todo el mundo.

El perfume se venderá el mes próximo coincidiendo con la nueva campaña de visitas a los campos de Aitona. De hecho, la alcaldesa, Rosa Pujol, ya ha probado el perfume que asegura es “dulce y evocador. Cumple perfectamente con los requisitos por los que ha sido creado”, que no son otro que recordar los paseos por los campos de flores.

Quince años de un proyecto turístico de excepción

El ayuntamiento de Aitona “respalda totalmente esta iniciativa que viene a sumarse, como algo excepcional, a la celebración de los 15 años de la puesta en marcha de Fruiturisme. “Se trata de un aroma dulce que huele a flores y que creo que nos identifica. Andy Mosquera nos explicó su intención de hacer un perfume para evocar los campos floridos y nos pareció una experiencia interesente que cuenta con el apoyo del consistorio”. Pujol señaló que contar con un perfume denominado Aitona Mosq con mercado exclusivos por todo el mundo y publicitado en internet supone una gran campaña de promoción para la población del Baix Segre.Por otra parte, el consistorio ya está trabajando en el programa de actividades y rutas que conformarán esta nueva edición de Fruiturisme, centrado en la floración de los campos de frutales, especialmente melocotoneros. El ayuntamiento espera que las lluvias que se han registrado en los últimos meses den un respiro al campo para que las fincas puedan ser transitadas por las miles de personas que acuden a la población para ver el mar de color rosa.