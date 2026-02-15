Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La ciudad de Cervera conmemora este año el 150.º aniversario de la tradicional Processó del Puro, una singular manifestación cívica y laica que recuerda a las víctimas del ataque carlista que sacudió la ciudad el año 1875.

A diferencia de otras procesiones de carácter religioso, esta celebración tiene un marcado tono memorialístico y popular. Los participantes recorren el trayecto desde la Plaça Major hasta el cementerio municipal para rendir homenaje a los difuntos de aquel episodio bélico de la Tercera Guerra Carlista.

La principal peculiaridad de la procesión es que los asistentes fuman un puro durante todo el recorrido, un gesto que se ha convertido en símbolo distintivo de la conmemoración y que da nombre al acto.