Un accidente entre dos camiones corta un carril de la A-2 en Castellnou de Seana

Las tareas de retirada de un camión accidentado y la reparación de la valla de seguridad obligan a cortar este martes por la mañana un carril de la A-2 en Castellnou de Seana en dirección Lleida. El accidente se produjo hacia las dos y media de la madrugada de este martes a la altura del punto kilométrico 493, cuando dos camiones chocaron y uno de ellos salió de la vía. Los dos conductores salieron ilesos.

