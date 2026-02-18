El rock vuelve a ser joven

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Hay proyectos que nacen con una estrategia y otros que nacen con un cable, una habitación y la urgencia feliz de tocar. Reccbatt pertenece al segundo grupo: una banda formada por músicos jóvenes que ha decidido apostar por el rock y por letras en catalán como carta de identidad, con la mirada puesta en el grunge noventero y la energía del directo como horizonte inmediato. El grupo arranca en el verano de 2023, cuando empiezan a quedar casi a diario para grabar ideas y convertirlas en canciones. Con el tiempo, aquella dinámica de ensayo constante evoluciona hasta consolidar una formación estable y un primer EP que condensa su sonido: guitarras al frente, batería con pegada y textos que hablan de lo que les rodea.

La formación la integran Biel Bosch (guitarra y voz), Roc Salvadó (guitarra), Laura Bandici (bajo) y Nil Salvat (batería). Son de la capital del Pla d’Urgell, salvo Nil, que llega desde La Seu d’Urgell. De lejos, pero con las mismas ganas. Con 13 años y batería desde los 6, Nil lo resume con naturalidad: tocar exige, cansa, anima. Y esa mezcla, en el rock, suele ser gasolina. Su etiqueta la explican sin rodeos: rock alternativo rozando el grunge, con un punto de thrash metal. Entre sus referencias aparecen nombres esenciales de los noventa y del rock duro: Nirvana, Alice in Chains, Foo Fighters, además de incursiones en el pop punk y el heavy como Green Day, Metallica o AC/DC. Hablan de esa música como una herencia doméstica: canciones escuchadas por sus padres que ahora reaparecen transformadas en repertorio propio. Al principio tenían algunas canciones en inglés. El punto de inflexión llega al entrar a grabar el EP: el productor Albert Gilabert les plantea escoger una sola lengua para el trabajo. La banda se decanta por el catalán y traduce el material, con una idea clara: cantar en su lengua les acerca al público y hace que el mensaje llegue más directo, sin filtros. Ese detalle, en una escena donde buena parte del consumo juvenil va por otros derroteros, sitúa a Reccbatt en un lugar singular: jóvenes, rock y catalán en la misma frase, sin pedir permiso. Su debut se titula Tria el que vols y reúne cinco canciones que les representan: Ja no quedaràs, Les veritats cremen, Prova-ho, On ets y D’on trec les ganes. El grupo ya ha iniciado su rodaje sobre escenario. Tocaron en el Padrinot y ya están ultimando nuevas fechas: la primera será el 28 de marzo en el patio de la Escola Municipal de Música.

Nuevos proyectos musicales del Pla para este 2026

El Pla d’Urgell empieza 2026 con un pulso musical activo. Desde Sidamon llega Melova, una propuesta de canción de autor concebida como proyecto abierto, donde cada tema puede sumar voces y músicos distintos. Este 20 de febrero estrena el segundo single, Dins del meu pas, con la colaboración de la cantante Iris Granyó (El Palau). En paralelo, Planeta Codac presenta su segundo sencillo Escalfors i Raconets y prepara un primer EP para primavera. A nivel comunitario, iniciativas como La Causa y La Causa Canalla siguen reforzando el tejido local.