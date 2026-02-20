El PSC gobernará en Balaguer en minoría tras el plante de la lista ligada a Pacte Local

El PSC gobernará el ayuntamiento de Balaguer con seis de los 17 concejales del pleno tras la decisión de los tres de Treballem per Balaguer de pasar a la oposición. Una de las derivadas inminentes será con toda probabilidad un retraso a la hora de aprobar los presupuestos para este 2026, todavía pendientes, que podrían haberse presentado en marzo pero requerirán una mayor negociación. El portavoz de Treballem per Balaguer, una candidatura escindida inicialmente de Junts y vinculada a Pacte Local, Guifré Ricart, justificó que “llevábamos unos meses debatiendo” este paso e “intentando reconducir” el pacto de gobierno, que “ya no es sostenible” y concretó que no han visto cumplirse cambios acordados en limpieza, seguridad y alumbrado. “Pasaremos a la oposición y la nuestra será constructiva”, señaló.

La alcaldesa, Lorena González, planteará al pleno de la semana próxima la reestructuración del cartapacio que implicará reasignar las concejalías hasta ahora de Treballem a los concejales del PSC Sandra Madueño (Cultura y Turismo); Borja Vega (Deportes) y Jesús Cienfuegos (Asuntos Sociales, Entorno Natural y Urbanismo). La propia Paera asumirá Empresa y Comercio. González manifestó tras hacerse pública la ruptura del gobierno local que en el año que queda de mandato “hay proyectos que todavía tienen que salir” y afirmó que en la coalición “se ha podido hablar de todo”. Mostró un “respeto total” a la decisión de Treballem y dijo que la nueva situación “nos exige más” pero “no nos da miedo trabajar”. La subvención no lograda del Plan de Barrios habría sido uno de los motivos del desgaste de la coalición. Desde ERC, portavoz y candidato a las municipales el 2027, Kevin Bruque, calificó la ruptura de “estrategia electoral” y dijo que la formación analizará en una asamblea cómo queda el equilibrio de fuerzas. Al mismo tiempo, Junts ve debilitado tras la ruptura tanto al PSC como a los ediles de Treballem.

La de Balaguer es una más de las crisis de gobierno local que ha habido en los últimos meses en Lleida después de Almacelles, Tàrrega, Tarrés, La Floresta o Puigverd de Lleida.

La oposición tumba el presupuesto de Tàrrega

La oposición, formada por Junts y la CUP, tumbó ayer el presupuesto para 2026 del ayuntamiento de Tàrrega, presentado en el pleno por el gobierno en minoría de ERC y PSC, que asciende a 24,3 millones (consolidado 25,3). Los dos partidos de la oposición lamentaron la falta de voluntad para negociar del gobierno y que el documento llegue fuera de plazo. Laia Recasens, portavoz de la CUP (antes en el gobierno), calificó la propuesta de presupuesto como “unilateral” y dijo que “llega tarde, mal y jugando sucio con las entidades”, ya que con presupuesto prorrogado las subvenciones quedan paralizadas y no se pueden impulsar nuevas inversiones. Por su parte, Rosa Maria Perelló, de Junts, afirmó que “con un gobierno en minoría se necesitan complicidades, y no puede entregar una propuesta sin apoyo suficiente”. También acusó al gobierno de “carecer de credibilidad”, ya que “en seis años nunca ha tenido en cuenta nuestras propuestas”, y aprovechó para pedir su dimisión y que deje gobernar a la lista más votada. La alcaldesa, Alba Pijuan, dijo que “ahora tomaremos la decisión más conveniente para hacer avanzar Tàrrega”, que podría ser una cuestión de confianza. Si pasado un mes la oposición no presenta una moción de censura, los presupuestos quedan aprobados de forma automática.

El exalcalde de Junts de Alcarràs será candidato de una marca blanca

Som Alcarràs es el nombre que ha escogido Gerard Companys, alcalde hasta junio de Alcarràs gracias al pacto con ERC, cuyo edil Jordi Castany le sustituyó, para concurrir a las municipales de 2027. Companys, que ostenta un cargo orgánico en Junts, ha optado por presentarse bajo una marca blanca para no alinearse con ningún partido. El edil señaló que el pleno pasará de 13 a 17 ediles y que los vecinos muestran un “desencanto con la política” que hay que gestionar. Le acompañarán Noemí Ribot, Jordi Dolcet, Ester Ibars y Agustí Camarasa, entre otros.