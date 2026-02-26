El rey Juan Carlos durante su discurso en televisión tras el asalto al Congreso. - EFE El general Alfonso Armada fue gobernador militar de Lleida. Así se quebró el vínculo del rey y Armada el 23-F, a los 17 días de verse en Baqueira Así se quebró el vínculo del rey y Armada el 23-F, a los 17 días de verse en Baqueira Así se quebró el vínculo del rey y Armada el 23-F, a los 17 días de verse en Baqueira Así se quebró el vínculo del rey y Armada el 23-F, a los 17 días de verse en Baqueira

El estrecho vínculo que durante décadas mantuvo unidos al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y al general Alfonso Armada se quebró el 23 de febrero de 1981, a los 17 días de verse en Baqueira, según documentos desclasificados por el Gobierno ayer, justo el día que falleció, a los 93 años, Antonio Tejero, el autor material del golpe de Estado.

Uno de los documentos del golpe de Estado de 1981 desclasificados ayer por Moncloa muestran ruptura en esta fatídica jornada entre el rey Juan Carlos I y el general Alfonso Armada, 17 días después de una reunión en Baqueira cuyo contenido continúa siendo un misterio. El documento muestra cómo se vivió la asonada desde el Palacio de la Zarzuela. Armada era en la fecha del encuentro en Baqueira, y desde 1979, gobernador militar de Lleida y, como tal, jefe de la División de Montaña Urgell IV, una unidad de más de 6.000 efectivos que disponía de cuarteles en Lleida y Barcelona y que desde los de Vielha y Castellciutat tenía acceso a los principales pasos fronterizos de la demarcación. Iba a dejar el puesto en menos de una semana para instalarse en Madrid. De hecho, en otras de las informaciones desclasificadas ayer se incluye el encuentro en Baqueira entre los rumores para desprestiguir al rey y vincularlo con el golpe de Estado. En su libro de memorias, Reconciliación, el emérito tampoco da demasiadas pistas. “Me quedé en Baqueira esa noche porque tenía una cita que no quería cancelar”, asegura.

El documento del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) recoge los movimientos de la casa del rey durante el intento de golpe de Estado y las conversaciones que tuvo con varios generales implicados. Entre las 18.30 y 19.00 horas, el monarca recibe una llamada de Armada que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el teniente general José Gabeiras seguía en el Estado Mayor del Ejército, pero don Juan Carlos “le contesta que no, que continúe en su puesto”. Esta decisión del rey se concreta pasadas las 19:00 horas, cuando el monarca ordena que “de ninguna forma autorizar al general Armada para que venga a Zarzuela”. Se mantienen desde Zarzuela conversaciones con Milans para que “de forma definitiva” retire las unidades que han salido a las calles y ordene a Tejero que deponga su actitud. Además, se indica que “habla Milans del Bosch también con [Sabino] Fernández Campo [jefe de la Casa real], y aquel insiste en lo que llama solución “Armada”.