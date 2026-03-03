Los edificios del poblado abandonado de Cardiel, en la zona de transición de los Monegros al Baix Cinca, permanecen como testigos de los rodajes del ‘fragattini western’. - JORDI ECHEVARRIA

Las tuberías del sistema de riego se van extendiendo poco a poco por la estepa bajocinqueña. - JORDI ECHEVARRIA Esta imagen recupera 60 años después el encuadre de una de las escenas de 'El yankee'.

Las estepas del Baix Cinca que hace seis décadas sirvieron de escenario para el fugaz fenómeno del fragattini western, que incluyó el rodaje de media docena de películas del oeste en apenas dos años, desaparecerán en unos meses con la transformación en regadío de la partida conocida como Cardiel o El sifón de Cardiel.

Se trata de un proyecto del Gobierno de Aragón presupuestado en 47 millones de euros para transformar en regadío 5.333 hectáreas, 4.480 en Fraga y 853 en Ballobar (el proyecto inicial era de 6.199), en la que lleva años finalizada la concentración parcelaria y la construcción de la red de caminos. También lleva años acabada la principal fuente de abastecimiento del sistema de riego, que es la balsa de Valdepatao, ubicada en el tramo final del sector V del Canal de Monegros.

La comunidad de regantes puede cambiar de miembros en los próximos meses, ya que el ayuntamiento de Fraga ha sacado a licitación la enajenación de 18 fincas rústicas que suman 136,4 hectáreas en la zona de los nuevos regadíos del Sifón de Cardiel, en las zonas de Llanos de Cardiel, Partida Baja y Espartosa, “por la falta de medios personales y materiales disponibles para su adecuada explotación”, señalan fuentes municipales. Las tierras, divididas en 18 lotes, tienen un valor conjunto de 1.247.762 euros. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 19 de marzo y los interesados pueden pujar por uno o varios lotes.

La comunidad de regantes del Sifón de Cardiel cerró a finales de enero el plazo para solicitar la puesta en regadío de nuevas fincas en la zona, un trámite que tiene un coste aproximado de cien euros por hectárea.

El avance del regadío irá transformando poco a poco un paisaje cuyas características desérticas le llevaron a competir con el desierto de Tabernas, en Almería, donde germinó el spaguetti western de directores como Sergio Leone y Enzo Castellari, compositores como Ennio Moricone y actores como Clint Eastwood.

Seis décadas después, algunos poblados cinematográficos almerienses como Fort Bravo o Western Sergio Leone se mantienen como parques temáticos que evocan aquella época mientras Cardiel, una antigua aldea datada en el siglo XIV, languidece junto a la AP-2 con sus edificios semirruinosos separados por un camino de la nueva zona de regadío; en ambos casos, junto a potentes zonas agrícolas.

El fragattini western, cuyos escenarios incluyeron los de localidades cercanas como Alcolea y Chalamera, incluyó películas como Los largos días de la venganza (1967), El yankee (1966), Pistoleros de Arizona (1965) y varias de la serie de Ringo, con Guiliano Gemma y Fernando Sancho en los papeles principales y que incluyó filmes como Una pistola para Ringo (1965) y El retorno de Ringo (1965).

Cuando el desierto de Nuevo México estaba en Fraga

El yankee, dirigida en 1966 por Tinto Brass y protagonizada por Philippe Leroy y Adolfo Celi, fue quizás la produccion que mayor popularidad alcanzó de la breve serie del fragattini western, rodada en la segunda mitad de los años 60, a partir de 1965. En esa película, los paisajes esteparios de Fraga, de Ballobar y de Chalamera hacían las veces del desierto de Nuevo México, el Estado fonterizo del sur de EEUU que atraviesan el río Grande y el Pecos. El encuadre de la fotografía actual reedita en 2026 el de la secuencia del filmeen la que los pistoleros de Grande Concho intentan asaltar el pueblo.