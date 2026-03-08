La estructura del nuevo parque de Bomberos de Seròs, lista en 5 días

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El nuevo parque de los Bomberos Voluntarios de Seròs ya muestra su “esqueleto”. En apenas cinco días ya se han instalado los 15 módulos prefabricados que conforman la estructura del futuro equipamiento. El de Seròs también será el modelo para los futuros parques de bomberos voluntarios que se construyan en Catalunya, por lo que se convertirá en un referente.

En los próximos tres meses se harán los acabados como la cubierta, el revestimiento exterior y las cocheras, poniendo todo el mobiliario nuevo, como explicó el viernes el ayuntamiento de esta localidad del Segrià. La previsión es que esté terminado en junio y poder utilizarlo durante la campaña de prevención de incendios de este verano. El presupuesto de la construcción del equipamiento es de aproximadamente 1,9 millones de euros. La redacción del proyecto y la construcción del edificio fueron adjudicadas a Constructora d’Aro, con sede en Manresa.

832 m2 de superficie

Las nuevas instalaciones, con una superficie de 832 metros cuadrados, darán cabida a 31 efectivos y contarán con sala de control, vestuarios, espacios para documentación operativa, cocina, gimnasio y servicios higiénicos, entre otros. También habrá una zona de vehículos formada por cocheras, mantenimiento mecánico y almacén.

Los bomberos de la localidad llevaban 18 años reivindicando un nuevo parque, ya que el anterior, que abandonaron el 2021, tenía graves deficiencias estructurales y estaba apuntalado. Incluso pasaron unos meses en el albergue y llevan más de dos años en un almacén municipal. De hecho, el terreno donde se construye el nuevo parque ha sido cedido por el consistorio.